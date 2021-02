Una combinació de dos fàrmacs aconsegueix reduir a la meitat les morts per Covid

Els resultats d'un assaig clínic divulgats aquest dijous al Regne Unit suggereixen que la combinació de tocilizumab, un fàrmac usat fins ara per tractar l'artritis reumatoide, i un corticoide com la dexametasona, pot reduir a gairebé la meitat les morts en els pacients més greus amb covid-19.

Aquest efecte en la mortalitat s'ha identificat en pacients hospitalitzats amb hipòxia -dèficit d'oxigen- i "inflamació significativa" que han necessitat ventilació mecànica invasiva, segons un comunicat emès pels responsables de l'assaig Recovery, dirigit per la Universitat d'Oxford.

En el cas de les persones ingressades que només han requerit un tractament amb oxigen no invasiu, les morts decreixen al voltant d'un terç després de l'administració de tots dos fàrmacs.

El mateix assaig clínic a gran escala, que compta amb la col·laboració del sistema de salut públic del Regne Unit, ja havia detectat al juny que la dexametasona, una substància de baix cost que redueix la inflamació, contribueix a salvar vides entre els pacients més greus de covid-19.

Els investigadors han determinat ara que el tocilizumab, que s'aplica per via intravenosa, pot reduir per si sol un 4% la mortalitat, i que el seu efecte s'amplifica a l'ésser utilitzat en combinació amb el corticoide.

Els seus resultats es basen en un estudi aleatori en el qual 2.022 pacients van rebre el medicament per l'artritis i altres 2.094 van ser assistits amb les cures habituals.

Els resultats indiquen que 596 dels individus que van rebre tocilizumab van morir en un termini de 28 dies (el 29%), enfront de 694 dels que no van ser tractats amb aquest fàrmac (el 33%).

Aquestes xifres suggereixen que per cada 25 persones tractades amb el medicament, una vida va ser salvada, segons subratllen els responsables de l'assaig.

El tocilizumab també va incrementar les probabilitats dels pacients de rebre l'alta en un període de 28 dies, des del 47% fins al 54%.

"Assaigs previs amb tocilizumab havien mostrat resultats heterogenis i no estava clar si els pacients es beneficiarien d'aquest tractament. Ara sabem que els beneficis del tocilizumab s'estenen a tots els pacients de covid amb baixos nivells d'oxigen i una inflamació significativa", va declarar Peter Horby, cap adjunt de Recerca del projecte Recovery.

"El doble impacte de la dexametasona i el tocilizumab és impressionant i molt benvingut", va recalcar el professor de la universitat anglesa d'Oxford.

Martin Landray, un altre dels responsables de l'assaig clínic, ha recalcat per la seva part que aquesta combinació de fàrmacs "millora la supervivència, escurça les estades hospitalàries i redueix la necessitat de ventilació mecànica".