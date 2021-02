Gairebé un miler de persones participen en la cursa virtual de l'AECC a Girona

Gairebé un miler de persones han creuat la línia d'arribada en la Trade Inn Cursa Virtual Contra el Càncer–AECC En Marxa, una cursa virtual que degut a la pandèmia de la covid-19 ha substituït la prova esportiva presencial que cada any es celebrava a la ciutat de Girona per commemorar el Dia Mundial contra el Càncer, el 4 de febrer.

La covid-19 ha provocat una emergència social que ha canviat les rutines diàries i els esdeveniments com les curses populars. Però, aquest any més que mai, i conscients que el càncer no s'ha aturat aquests mesos, l'AECC-Catalunya contra el Càncer ha adaptat la seva tradicional cursa al format virtual per recaptar fons per a la recerca oncològica i, al mateix temps, fer evident la necessitat de prendre mesures per prevenir el càncer i conscienciar la població sobre la importància de l'assoliment i el manteniment dels hàbits saludables

La cursa es va celebrar del 24 de gener al 7 de febrer a través de la plataforma Rockthesport, i hi va participar gent de tota la província de Girona, especialment, d'aquelles localitats on s'havia instal·lat un punt de pas: Girona, Banyoles, Figueres, L'Escala, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari Sacalm i Vilobí d'Onyar. La prova esportiva solidària oferia la possibilitat de completar 5 o 10 kilòmetres, caminant o corrents, en un circuit lliure.