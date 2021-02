Amputen tres dits a una dona per una greu seqüela de la Covid

Els metges han hagut d'amputar tres dits a una dona de 86 anys que es va contagiar de Covid-19 després de patir una gangrena en aquestes falanges. El cas, publicat a la revista "European Journal of Vascular and Endovascular Surgery" és considerat com una greu seqüela que pot provocar en pacients de coronavirus.

Després d'encomanar-se, la dona va començar a tenir coàguls de sang als dits. A poc a poc, aquests coàguls van impedir l'arribada de sang fins als dits i van provocar una gangrena en els extrems. Els dits de la pacient van començar a posar-se de color negre i, segons passaven els dies, van començar a inflar-se. Després de diversos tractaments, els metges no van poder retornar el flux de sang fins als dits i es van veure obligats a amputar-los.

El cas va passar l'abril de 2020 a Itàlia.No obstant això, ha estat ara quan la revista científica ho ha fet públic. En la recerca s'ha observat que aquesta seqüela tan greu del coronavirus en els pacients es produeix per una resposta immune de l'organisme anomenada "tempesta de citocines". Aquesta resposta fa que el cos ataqui tant als teixits malalts com als sans.

Risc de trombosi

D'altra banda, un estudi dels Hospitals Universitaris Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol, portat a terme a l'abril de 2020, va descriure que un de cada quatre pacients greus amb COVID-19 que ingressen a l'UCI patien una trombosi venosa o pulmonar. Tanmateix, aquesta era asimptomàtica en un 62% dels pacients. Amb aquesta elevada freqüència de trombosis, els investigadors consideren clau administrar dosis més elevades d'anticoagulants en pacients en UCI per reduir el risc de complicacions. Els resultats han estat publicats a European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, la revista científica més prestigiosa en cirurgia vascular.

El treball va néixer a la primera onada de la pandèmia, quan els professionals dels hospitals van començar a rebre molts pacients greus amb COVID-19 amb sospita d'algun tipus de trombosi. Amb l'objectiu de conèixer quin era el risc de patir aquest tipus de complicacions i establir quin seguiment necessiten aquests pacients, els Serveis d'Angiologia i Cirurgia Vascular dels hospitals Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol van posar en marxa un estudi amb els 230 pacients ingressats en un dia concret d'abril en les UCI d'ambdós hospitals. Es tracta de la sèrie de pacients amb COVID-19 i trombosi a l'UCI més gran publicada fins ara. L'estudi es va portar a terme en col·laboració amb els Serveis de Medicina Intensiva i d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor de Vall d'Hebron, i el Servei de Medicina Interna de l'Hospital Germans Trias i Pujol.

"Hem comprovat que els pacients amb COVID-19 greu tenen un risc incrementat de tromboembolisme venós. Això és degut a la pròpia infecció per SARS-CoV-2 i també a causa de la immobilització dels pacients i el tractament que necessiten, com ara la implantació de catèters", explica el Dr. Sergi Bellmunt, cap del Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). En relació a l'alt percentatge d'asimptomàtics, el Dr. Bellmunt raona que "pot ser a causa de que són pacients que en moltes ocasions estan intubats i no poden expressar bé si noten algun símptoma. A més, el fet d'estar estirat al llit evita que es produeixi edema, és a dir, que s'infli la cama, un símptoma molt característic de la trombosi venosa i sense el qual pot ser que passi desapercebuda".

El fet de que en moltes ocasions la trombosi no es manifesti com a simptomàtica és important pel risc de complicacions que comporta. Per exemple, un trombe que estigui a les venes de la cama, si no es tracta, podria viatjar cap al pulmó i allà produir una embòlia pulmonar, que és molt més greu. Conèixer aquest risc pot ajudar a prevenir la seva aparició.