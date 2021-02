Qui i com són els súpercontagiadors: els experts tracen un perfil

Investigadors de la Universitat de Tulane, la Universitat d'Harvard, el MIT i l'Hospital General de Massachusetts (els Estats Units) han evidenciat que l'obesitat, l'edat i la infecció per Covid-19 es correlacionen amb la propensió a exhalar més gotetes respiratòries, que són els principals propagadors de la SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19.

Utilitzant les dades d'un estudi d'observació de 194 persones sanes i d'un estudi experimental de primats no humans amb Covid-19, els investigadors van descobrir que les partícules d'aerosol exhalades varien molt entre els subjectes. Les persones de major edat, amb índexs de massa corporal (IMC) més elevats i amb un grau creixent d'infecció per Covid-19, presentaven un nombre de gotetes respiratòries exhalades tres vegades superior al dels altres grups d'estudi.

En la seva recerca, publicada en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', els investigadors van descobrir que el 18 per cent dels subjectes humans representaven el 80 per cent de les partícules exhalades del grup, la qual cosa reflecteix una distribució de les partícules d'aerosol exhalades que segueix la regla 20/80 observada en altres epidèmies de malalties infeccioses, la qual cosa significa que el 20 per cent dels individus infectats són responsables del 80 per cent de les transmissions.

Les gotes d'aerosol en primats no humans van augmentar a mesura que la infecció amb Covid-19 progressava, aconseguint nivells màxims una setmana després de la infecció abans de caure a la normalitat després de dues setmanes.

En particular, a mesura que la infecció amb Covid-19 progressava, les partícules virals es feien més petites, aconseguint la grandària d'una sola micra en el punt àlgid de la infecció. Les partícules més petites són més propenses a ser expulsades quan les persones respiren, parlen o tussen. També poden romandre a flotació molt més temps, viatjar més lluny en l'aire i penetrar més profundament en els pulmons quan s'inhalen. «Hem observat un augment similar de les gotetes durant l'etapa d'infecció aguda amb altres malalties infeccioses com la tuberculosi. Sembla probable que les infeccions virals i bacterianes de les vies respiratòries puguin afeblir la mucosa d'aquestes, la qual cosa afavoreix el moviment de les partícules infeccioses en aquest entorn», comenta Txad Roy, autor corresponent i director de Aerobiología de Malalties Infeccioses en el Centre Nacional de Recerca de Primats de Tulane.

La generació de gotes respiratòries en les vies respiratòries varia entre les persones en funció de la seva composició corporal. «Encara que els nostres resultats mostren que els joves i sans tendeixen a generar moltes menys gotes que els majors i menys sans, també demostren que qualsevol de nosaltres, quan s'infecta amb Covid-19, pot córrer el risc de produir un gran nombre de gotes respiratòries», conclou David Edwards, professor d'Enginyeria Biomèdica de la Universitat d'Harvard.