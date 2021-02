Barcelona acollirà el proper mes de novembre el 44è Congrés Mundial d'Hospitals

La Unió Catalana d'Hospitals (UCH) ha decidit persistir en la seva obstinació d'organitzar el 44è Congrés Mundial d'Hospitals, que havia de celebrar-se el 2020 i que se celebrarà finalment del 8 a l'11 de novembre d'aquest 2021 en format híbrid, presencial i telemàtic. Aquesta trobada del sector hospitalari serà la primera d'àmbit mundial que es farà a Barcelona en situació de pandèmia i des de l'inici de la crisi causada per la COVID-19, i suposarà una prova de foc per a la ciutat i els seus equipaments si la malaltia ja està controlada en aquelles dates.

La directora d'Assumptes Internacionals de la UCH, la doctora Anna Riera, va explicar que aquesta trobada anual se celebrarà a Europa després que els últims anys s'hagi organitzat en localitats d'altres continents, com Brisbane (Austràlia), Taipei (Taiwan), Dubai (Unió dels Emirats Àrabs) o Chicago (Estats Units).

El Congrés Mundial d'Hospitals de la Federació Internacional d'Hospitals (IHF) va ser creat l'any 1929, quan es va celebrar per primera vegada a Atlantic City (Estats Units) i actualment la seva seu es troba a Ginebra (Suïssa). Es tracta d'un fòrum global que reuneix membres de l'IHF i líders d'hospitals, serveis de salut i organitzacions del sector, per debatre les polítiques, la gestió, les tendències financeres i solucions nacionals i internacionals per al sector.

El president del comitè científic del Congrés del novembre vinent a Barcelona és l'epidemiòleg de l'Hospial Clínic Antoni Trilla, qui considera que «aquesta trobada és totalment imprescindible per al sector sanitari a nivell mundial».