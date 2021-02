Què passa amb la vacuna d'AstraZeneca? És fiable?

Què està passant amb la vacuna d'Oxford AstraZeneca? Per què no es posa a les persones d'edat avançada? Majors de 55 o de 65? És segura? Serveix per a totes les soques? Protegeix menys que les altres? Si arriba aquí la variant de Sud-àfrica serà com si no estiguéssim vacunats?

Espanya acaba de començar a posar la vacuna dAstraZeneca amb limitació d'edat als 55 anys, i aquestes són només una mostra de les moltes preguntes que planteja aquest vaccí.

És realment de fiar aquesta vacuna? Si l'Agència Europea del Medicament l'autoritza, encara que sigui amb l'excepció 'per a emergència', és suficient fiable. Pot ser millorable, però és fiable.

Una cosa que va bé saber és que en els assajos clínics els investigadors sempre es queden amb la pitjor de les possibilitats. Si existeixen diversos i possibles resultats, el que sempre s'usa com a referència i es fa públic és l'extrem més desfavorable.

També és bo saber que així com les dades de seguretat de les vacunes són molt bones (no es coneixen fallades i ja hi ha bastants milions de persones vacunades) els resultats d'eficàcia han d'afinar-se més, perquè qualsevol petita alteració afecta molt al percentatge final.

De tota manera, com insisteixen els científics, si algú pretén comparar els percentatges, que no és recomanable perquè es pot equivocar, el que ha de fer és comparar el de la vacuna, la que sigui, amb el 0, que és el que tenim mentre no estem vacunats. I la diferència és aterridora.

Per fer-se una idea real, aquest és un bon exemple: les primeres vacunes de la varicel·la mataven a 2 de cada 100 vacunats. Aquesta dada aïllada sona aterridora. Però si ho comparem que la malaltia matava a 75 de cada 100, entendrem que, fins i tot, van produir-se crims per a aconseguir vacunes per als fills.

I sobre la discussió de posar o no posar la vacuna d'AstraZeneca a les persones d'edat avançada, els científics que hem consultat per a aquest article coincideixen que els vacunarien a tots. «No hi ha elements que recomanin la no vacunació. El que hi ha és falta de dades. Però són les persones que més risc corren i no hauríem de deixar-les sense vacunar».

Així que per molt que sigui una realitat que en el cas concret d'aquesta vacuna hi ha històries que podrien justificar la desconfiança, també hi ha dades molt importants per a l'esperança.

Primer problema

El primer contratemps va arribar a mitjan mes de setembre. Un voluntari va emmalaltir i va caldre parar l'assaig. Gens estrany en aquesta mena d'estudis. Però quan es va saber que hi havia tres casos de mielitis transversa, la cosa es va complicar.

I és que estem parlant d'una malaltia (inflamació de tots dos costats d'una secció de la medul·la espinal) que espanta i molt. Perquè si bé la majoria dels malalts es recuperen, almenys parcialment, si l'atac és sever el pacient pot quedar amb discapacitats significatives.

Però la cosa no va passar a més. Només un dels casos podria haver estat relacionat amb la vacuna, i al Regne Unit els assajos es van reiniciar ràpidament.

No obstant això, als Estats Units va ser bastant pitjor. Les autoritats estatunidenques van parar els assajos set setmanes. I alguns mitjans estatunidencs van dir que AstraZeneca no havia informat els reguladors amb la suficient promptitud sobre els casos, cosa que la companyia va negar rotundament.

El segon problema va ser doble

El segon problema va arribar amb la presentació de resultats de la fase 3, pels volts del mes de novembre. L'eficàcia que presentaven els seus investigadors se situava només en el 70%. Quedava molt lluny dels magnífics resultats ja coneguts de Pfizer o de Moderna, que van tenir una eficàcia del 95%.

Però si la dada ja no era per si mateix una gran notícia, una estranya troballa va venir a complicar encara més la situació: l'eficàcia augmentava al 90% en les persones que rebien una dosi i mitja dosi més. Com? La primera explicació no va semblar la més científica. El neurocientífic britànic i vicepresident executiu d'I + D d'AstraZeneca, Mene Pangalos, ho va resumir amb la paraula "serendipia", que el diccionari de la RAE la defineix com "un descobriment afortunat, valuós i inesperat que es produeix de manera accidental, casual, o quan s'està buscant una cosa diferent".

L'explicació del problema va ser la utilització de vacunes prototip que no tenien la concentració prevista, per la qual cosa alguns dels voluntaris havien rebut només mitja dosi. I quan ho van descobrir els van donar una altra dosi completa, la qual cosa va millorar els pobres resultats i va elevar l'eficàcia de la vacuna fins al 90%.

L'Autoritat Reguladora de Medicaments i Productes Sanitaris va donar per bona l'explicació i va permetre que continuessin tots dos règims de dosatge.

Però com els científics han continuat treballant i fent assajos, ara les coses han tornat a canviar. I aquesta vegada a millor.

La conclusió a la qual han arribat els investigadors de la vacuna d'AstraZeneca, i que han fet pública, conclou que la clau de la millora d'eficàcia no està en la fórmula de dosatge, mitja dosi més una completa, sinó en el temps que transcorre entre el moment en què s'administra la primera i la segona. I que com més setmanes passen (de les 3 previstes en principi a 12 ara) millor és la resposta immune.

I amb aquesta dada i el càlcul que amb només la primera dosi ja tenia una bona capacitat protectora, el govern britànic va decidir bolcar-se a posar les primeres dosis d'aquesta vacuna, deixant les segones per a més endavant.

Un resultat que sembla bo i col·loca a la vacuna d'AstraZeneca com una aposta segura. Però que per la manera d'aconseguir-se ha merescut les crítiques de molts analistes al Regne Unit, i ha sumat un altre pas cap a la desconfiança.

Funciona amb la gent d'edat avançada?

És la gran preocupació a Europa i, en concret, a Espanya, on han anunciat que la posaran a sanitaris de segona línia, mestres, policies€

És eficaç aquesta vacuna amb les persones grans, que són els que més risc tenen d'emmalaltir, posar-se greus i, fins i tot, morir?

L'explicació a com es va generar aquest problema que segueix sense solucionar-se és la següent: els investigadors d'Oxford van decidir que els seus primers assajos no es realitzessin amb persones majors de 65 anys fins que no estiguessin segurs que la vacuna funcionava bé i sense risc.

Aquesta decisió va portar al fet que quan es va sol·licitar l'aprovació del Regulador no hi havia a penes dades sobre el grup de persones majors de 65 anys.

En conseqüència, tant l'Agència Europea de Medicaments (EMA) com l'Administració d'Aliments i Medicaments dels EUA s'han mostrat reticents. Els assessors del govern alemany es van mostrar molt crítics i la FDA està esperant les dades d'un assaig de 30.000 voluntaris per decidir si aprova o no la vacuna.

I quan la EMA ha aprovat la vacuna per al seu ús d'emergència, països com França i Alemanya han decidit no posar-la a les persones majors de 65 anys, i Espanya als majors de 55.

L'OMS la recomana per a totes les edats

Però l'OMS ha intentat donar una empenta al vaccí, tot i que no està clar si de manera encertada.

Perquè probablement no és el millor dels arguments per retornar la confiança social a la vacuna d'Oxford, encara que ningú pot discutir que és indiscutible.

La responsable del grup de científics de l'OMS, Soumya Swaminathan, ha dit: "Seria millor no comparar les vacunes ni esperar que arribin altres millors perquè qualsevol vacuna disponible és millor que esperar".

A més, el Grup Consultiu Estratègic d'Experts en Immunització de l'OMS ha donat el vistiplau perquè aquesta vacuna s'usi contra totes les variants del nou coronavirus, si bé no ha deixat de reconèixer que AstraZeneca és menys eficaç enfront de la variant britànica i més aviat poc eficaç contra la sud-africana.

Però el millor serà mantenir la prudència a l'hora de valorar els estudis sobre l'eficàcia d'aquestes vacunes. I tenir la convicció que qualsevol cosa que aprovi l'Agència Europea del Medicament, i també l'Espanyola, tindrà la millor de les benediccions: la de la ciència.