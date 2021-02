Un atles de la mortalitat a Espanya analitza 16 causes a 26 municipis

El professor la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València (UV) Miguel Ángel Martínez ha coordinat el projecte MEDEA3, un estudi estadístic sobre la distribució geogràfica de la mortalitat per 16 causes a 26 ciutats espanyoles d'onze comunitats autònomes, que ha derivat en un atles de la mortalitat.

Segons va explicar la UV, la iniciativa, que ha creat un atles interactiu de la mortalitat i en la qual participen 13 grups de recerca de 36 institucions, ha estudiat les 16 causes de mortalitat més importants per nombre absolut així com altres de menor impacte absolut, però «d'important interès social com la sida, els accidents de trànsit o els suïcidis».

El projecte MEDEA3, finançat per l'Institut de Salut Carlos III i que ha conclòs la seva tercera edició, comprèn 9 de les 10 principals ciutats d'Espanya per la seva població, en un atles que també ha estudiat l'associació de la distribució geogràfica amb el risc de cada malaltia amb factors socioeconòmics.

Martínez va explicar que com a principal resultat del projecte «caldria destacar que, en termes generals, s'ha pogut trobar per a cada ciutat un patró geogràfic únic, amb una força molt destacada respecte altres factors, que es reprodueix en major o menor mesura per a gairebé totes les causes de mortalitat que han estat estudiades».

«Aquest resultat contrasta amb l'objectiu inicial del projecte, i fases anteriors del mateix, com l'Atles Nacional de la Mortalitat a Espanya, en què es plantejava trobar el patró geogràfic propi de cada malaltia», va afegir l'investigador.