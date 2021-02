Llancen una campanya perquè persones amb problemes de salut mental demanin ajuda

L'associació Obertament per a la Salut Mental ha llançat la campanya «Jo tampoc estic bé», amb l'objectiu de «trencar amb el mur provocat per l'estigma de la salut mental i aconseguir que les persones afectades trobin les eines per demanar ajuda a temps». Segons va informar Obertament, la campanya «fa una crida a trencar amb les barreres de l'estigma en salut mental en un moment en què, a causa de la pandèmia, s'ha triplicat i aguditzat el nombre de casos de depressió, ansietat i altres problemes de salut mental».

L'associació va explicar que un percentatge considerable de la població -entre el 35% i el 57%, segons estudis- amb algun problema de salut mental comuna no demana ajuda o tractament.

Els missatges de la campanya interpel·len de forma directa les persones que poden trobar-se en aquesta situació «perquè reflexionin sobre la pròpia salut mental i trenquin amb els seus prejudicis a partir d'una pregunta tan senzilla com quotidiana: I tu, com estàs?». L'organització ha decidit plasmar la pregunta que representa la campanya en un mur físic instal·lat al Parc de la Ciutadella de Barcelona i en diverses peces publicitàries al voltant de la ciutat.

El president d'Obertament, Israel Molinero, va afirmar que, «en la nostra lluita contra l'estigma, reivindiquem la necessitat de trencar amb el silenci que envolta la salut mental».