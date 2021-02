La pandèmia visibilitza la radioteràpia com a eina per lluitar contra el càncer

La radioteràpia, una «gran desconeguda» però «eficaç» eina per al tractament del càncer, s'ha convertit en una alternativa «amb totes les garanties» a la cirurgia per a molts pacients que, durant la pandèmia de coronavirus, no han pogut operar-se per por o per no disposar de recursos quirúrgics.

Prop d'un 40 per cent de pacients oncològics es poden curar utilitzant la radioteràpia, i fins a un 65 per cent, ja sigui amb fins curatius o per controlar els símptomes, la necessitaran en algun moment de la seva malaltia, destaca el president de la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR), Jorge Contreras.

Malgrat la seva utilitat, sola o en combinació amb altres tractaments -com la cirurgia, quimioteràpia o inmunoteràpia-, la utilització de radiacions per combatre el càncer és «molt desconeguda tant pels professionals de la salut com per la població en general».

Del pressupost que es dedica al càncer a Espanya, només es destina un 5 per cent a radioteràpia, on actualment hi ha recursos i professionals «d'altíssima ?qualitat», però falta inversió per al manteniment dels equips -que duren uns 10 anys- i desen?volupar tècniques noves, reclama.

Abans i després a Espanya

Contreras, oncòleg radioteràpic a l'Hospital Regional de Màlaga i coordinador mèdic al centre GenesisCare, assenyala que l'any 2015 la societat científica va llançar un «missatge de socors» perquè prop del 25% dels pacients que necessitaven radioteràpia a Espanya no la rebien per manca de recursos.

Aquesta crida va ser atesa per la Fundació Amancio Ortega, amb la donació de 110 acceleradors lineals, que suposen un «abans i un després» i han situat Espanya a l'«avantguarda» en recursos tecnològics. No obstant això, sense una estratègia de futur apareix el risc de tornar a estar en la mateixa situació, adverteix.

Ara que es disposa d'aquests equips, la pandèmia ha suposat que «de manera precipitada» la radioteràpia es converteixi en una opció, en augmentar el nombre d'indicacions com a tractament alternatiu a la cirurgia i eficient en el càncer de pròstata, de pulmó, tumors del sistema nerviós o càncer de laringe, entre d'altres.

Menys dosi i més precisa

Tot i que el tractament amb radiacions és molt efectiu, la manca d'inversió en tecnologia va fer en el passat que els resultats no fossin «tan bons com es podia esperar», cosa que va generar una situació de «desconfiança» en la població sobre la utilització de la radioteràpia.

La precisió dels acceleradors lineals actuals, juntament amb la radioteràpia guiada per imatge -generalment escàner o ressonància-, permet obtenir uns resultats «espectaculars» en comparació amb els de fa 20 o 25 anys, explica Contreras. «Els pacients es curen més, amb menys toxicitat», destaca el president de SEOR, que incideix que el càncer de mama de forma clàssica s'ha tractat en 30 sessions, que a raó de cinc setmanals impliquen un tractament de sis setmanes, i ara en cinc sessions, és a dir, en una setmana, es completa.

El mateix passa en altres freqüents en l'home, com el càncer de pròstata, que en general es tractava en 35-40 sessions distribuïdes en vuit setmanes, i ara es pot fer en cinc sessions durant una setmana «amb perfectes garanties, molta menys toxicitat» i amb l'avantatge de poder conservar l'òrgan.

Quan està indicada?

De forma general, els tumors que estan molt localitzats es poden tractar amb radioteràpia amb intenció curativa. En els dos primers estadis de la malaltia -d'un total de quatre-, es poden tractar amb radiació com a alternativa a la cirurgia, i en fases més avançades la radioteràpia no sol ser suficient, i es combina amb cirurgia o quimioteràpia.

Els efectes secundaris estan vinculats a la zona irradiada. Així, en els càncers de pròstata o cèrvix pot causar algun episodi de diarrea o molèsties en orinar.

La radioteràpia es pot dur a terme de forma externa, amb acceleradors lineals (90% dels casos) o interna, col·locant una font de radiació en el tumor (braquiteràpia) o amb la injecció intravenosa d'isòtops radioactius.

Els tipus de càncer en els quals més es fa servir la radioteràpia actualment són els de pròstata, de mama, de pulmó (en ambdós sexes) i en tumors cerebrals, de pell i de cap i coll.

Prevenir, millor que tractar

Contreras es mostra convençut que el millor tractament per al càncer és «evitar que es produeixi» i, si això passa, diagnosticar-lo com més aviat millor. Sobre el futur del càncer, va dir: «És com si preguntéssim a un especialista en malalties infeccioses si desapareixeran els virus... Uns desapareixeran i altres no, i en vindran d'altres».