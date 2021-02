Intervenir per transformar

Darrerament des de diverses disciplines multidisciplinars de l'àmbit de la salut s'està fent relleu de la importància de la salutogènesi, com el model que analitza prospectivament de quina forma es genera, augmenta i es millora el benestar físic, social i emocional de les persones, per aconseguir major qualitat de vida i benestar. Si bé és cert que l'arribada sobtada de la pandèmia segurament no ens ha permès tenir aquesta previsió de cuidar la nostra ment i el nostre cos prèviament, volem aquí traslladar-vos algunes recomanacions d'autocura per tal d'alleugerir la sensació de por, angoixa i frustració que, sovint comporta en la ciutadania, com a efectes de l'impacte de la pandèmia.

Algunes recomanacions pel benestar emocional:

Tingueu cura de les necessitats bàsiques: pensem que no menjar i no descansar produeix esgotament. Ens hem d'assegurar de menjar, beure i dormir regularment. No fer-ho posa en risc la nostra salut mental i física també.

Descanseu: sempre que sigui possible, ens hem de permetre fer alguna cosa que no estigui relacionada amb la feina o amb les nostres obligacions diàries. Escoltar música, llegir un llibre o trucar a algun amic pot ser molt reconfortant. Algunes persones poden sentir-se culpables si no rendeixen tant com s'espera quan hi ha molta gent que esta patint. Hem d'entendre que per continuar ajudant la família, les persones que estimem o atenem, necessitem estar descansats per recuperar forces.

Sigueu capaços de planificar rutines diàries: d'exercici físic, d'autocura o de videoconferència a éssers estimats.

Respecteu les diferències: no provocar discussions innecessàries que ens generin malestar.

Autoobservació: sentir emocions desagradables no és una amenaça, és una reacció de defensa de la nostra ment davant el perill. No obstant, hem d'estar alerta si la tristesa es perllonga en el temps, tenim dificultats per dormir o desesperança. Cal que compartim això què ens passa i cerquem ajuda professional si és necessari.

Molt important, mantingueu l'esperança: hem de mantenir el pensament en les coses positives que tenim i que ens passen, en el dia a dia, per petites que siguin. Les persones tenim una capacitat d'adaptació i de resiliència extraordinàries, difícil de mesurar.

La situació actual és excepcional, és necessari donar-nos un espai per digerir determinades sensacions, vivències. En els moments difícils, compartim les nostres idees, sensacions i/o sentiments amb els nostres éssers estimats. No perdem de vista el costat positiu de les coses que fem bé i de totes les coses bones que estem aconseguint i que li donen sentit gràcies a la suma de tots els esforços. La solidaritat a nivell de comunitat, la tolerància i la desacceleració són bons tònics per a la nostra salut emocional.