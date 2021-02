Psicoxarxa Solidària del COPC

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ofereix als ciutadans la Psicoxarxa Solidària, un servei del COPC impulsat per iniciativa dels mateixos col·legiats ja fa més de cinc anys.

Aquest projecte es materialitza en una xarxa de professionals de la psicologia que es posa a disposició de la ciutadania per oferir atenció psicològica a les persones i famílies que tenen menys recursos econòmics.

La borsa de psicòlegs solidaris està formada per professionals de totes les províncies catalanes, que treballen des dels diversos àmbits d'intervenció de la Psicologia i des de les diferents orientacions professionals. El projecte també incorpora una borsa de propostes socials que ofereixen diferents serveis als ciutadans de tot el territori català.

A partir d'aquesta iniciativa, es treballa per la consolidació d'una xarxa de serveis que permeti abordar les situacions de necessitat d'atenció psicològica derivades de l'atur, el consum de tòxics, la salut mental, etc.

La Psicoxarxa solidària està augmentant els convenis amb entitats col·laboradores, amb 18 associacions des de l'inici del projecte. A través d'aquestes col·laboracions, les entitats poden posar-se a disposició de la Psicoxarxa, o bé fer derivacions perquè els seus usuaris siguin atesos dins el COPC.

Durant el darrer any 2021, marcat per la pandèmia de la covid-19, la Psicoxarxa ha mantingut la seva activitat solidària ajudant les persones i famílies més desfavorides. Durant els últims tres mesos s'han rebut un total de 85 sol·licituds d'atenció, dada que reflecteix la necessitat de suport psicològic de la població. Malgrat que prop del 80% de la demanda d'atenció psicològica se centralitza al territori de Barcelona, la Psicoxarxa solidària es va consolidant al territori gironí gràcies a la participació dels col·legiats que volen col·laborar amb el projecte.

La Psicoxarxa solidària es posa al servei de la ciutadania i vetlla per garantir que tota persona que requereixi atenció psicològica rebi l'ajuda que necessita, malgrat que no disposi de recursos econòmics per poder sufragar el cost.

L'objectiu fonamental és contribuir a la societat reduint les desigualtats socials a través de la nostra professió. Des del projecte també es reivindica el paper fonamental dels professionals de la psicologia en l'acompanyament i atenció psicològica que necessiten les persones i famílies que pateixen i no poden costejar l'atenció a les seves necessitats.

A través de la pàgina web del COPC www.copc.cat es pot trobar informació sobre els requisits per accedir al servei d'atenció psicològica, així com el formulari per sol·licitar una primera entrevista amb l'EAD (Equip d'Admissions i Derivacions) de la Psicoxarxa.