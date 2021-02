Els rols dels professionals de la psicologia en temps de pandèmia

Preguntes que ens podem fer des del món de la Psicologia: per què se'ns fa poc suportable mantenir de forma sostinguda les mesures sanitàries durant tots aquests mesos? Atès que aprenem a través de models socials, quins efectes tenen aquestes conductes en la població general? És aquesta pandèmia, i gràcies al comportament d'una part de la població, la raó de l'existència d'una teoria que explica una nova selecció de l'espècie humana com explicava Charles Darwin? Està la psicologia cridada a revertir aquesta situació? Quins serien els nous paradigmes perquè la psicologia contribuís significativament en el canvi, a millor, de la conducta humana?

La psicologia ha adquirit un nou rol amb motiu de la pandèmia. La situació per la qual està passant la societat no és nova. Des del 1918, aquesta del 2020 és la més important amb la que s'enfronta la societat per la dimensió desconeguda, la incertesa i les pors a la malaltia. La covid-19 ha trasbalsat els usos i costums d'una societat benestant que s'ha vist afectada de ple i de forma preferent els més vulnerables. Els entorns familiars, escolars i socials s'han vist modificats i s'ha intensificat la presència de desordres emocionals i mentals que ha col·lapsat el sistema sanitari com mai s'havia vist. I és aquí on la Psicologia i els seus professionals adquireixen protagonisme com experts de la salut mental. El col·lapse del sistema sanitari i la tensió constant en la qual viuen els seus professionals ha provocat, com mai, la necessitat de la psicologia per donar resposta a la creixent demanda d'atenció en salut mental. L'estrès psicosocial dels professionals dels centres hospitalaris i els de les residències de la gent gran, el tancament d'escoles i confinament de grups, les restriccions en espais i horaris, ha trastocat l'estat del benestar. Les reaccions són conegudes i contrastades: increment d'addiccions, violència, maltracte emocional, canvi de rutines que afecten als ritmes de descans i de l'alimentació, inseguretat, pors, angoixa, afectació de l'estat d'ànim i l'activació de patologies que es trobaven en estat de latència. La psicologia actua aquí com a Ciència del comportament humà que estudia els efectes motivats pels canvis en la salut general de la població i promou accions per reduir l'impacte emocional amb mesures que permeten l'adaptació al nou context. La salut s'identifica com el bé més preuat.

La pandèmia no afecta per igual a tothom, ni són tampoc útils per igual les accions en el camp de la salut. La psicologia, en aquesta situació, està promovent accions multimodals que responen a criteris científics i deontològics. El rols de la psicologia s'han vist modificats per la condició pandèmica i els seus professionals estan suficientment preparats per atendre de manera personalitzada, i alhora globalment, els efectes d'aquesta situació que alterarà el futur de moltes persones.

Per fer-ho, i en el canvi de rols, les noves pràctiques s'estan consolidant com espai de treball psicosocial: l'ús de les tecnologies de la informació, la consultoria telemàtica o telepsicologia, les plataformes digitals online que aporten seguretat i confidencialitat, l'acompanyament de la Comunitat com a protagonista, el nou paper dels governs donant visibilitat a la psicologia i els nous coneixements terapèutics fruit del treball científic. Aquesta necessitat està expressant-se en uns escenaris desconeguts fins ara.

Per això s'han validat nous protocols d'atenció adaptats a les noves necessitats, s'han activat tractaments específics de contrastada evidència científica i s'han elaborat documents i guies per a la població en general. La Psicologia en aquest moment està centrada en la detecció de les situacions de risc en qualsevol àmbit, sociosanitari fonamentalment, i està present en la coordinació de serveis de salut i en el seguiment terapèutic i preventiu dels grups en situació de risc. La intensificació i transformació dels rols de la psicologia està comportant una mirada centrada en la persona salut on aquesta esdevé el centre d'atenció, mantenint la comunicació bidireccional amb la societat ajudant els que precisen de la seva intervenció, fent ús de manera especial de la telepsicologia quan la presencialitat no és aconsellable o possible.

Aquesta, que obté resultats molts semblants a la l'acció presencial, comporta uns nous pactes amb el client o usuari que contemplen la informació veraç, la privacitat, la confidencialitat i l'ús d'una tecnologia segura. Aquest és el nou rol per a unes necessitats ja conegudes però que s'han intensificat i estès a la població amb més vulnerabilitat. La psicologia no sols és atenció terapèutica, és també promoció de la Salut individual i Comunitària reforçant i mantenint aquelles conductes que, degut als canvis soferts, han desenvolupat una capacitat extraordinària d'adaptació: la resiliència.