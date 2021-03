Lidl i Aldi comencen a vendre test ràpids de coronavirus

Farmàcies i supermercats alemanys de cadenes com Lidl i Aldi han començat a vendre test ràpids d'antígens per detectar el coronavirus. L'Institut Federal de Medicaments d'Alemanya va donar les primeres llicències a diverses proves que poden aplicar-se sense personal sanitari i que apuntalen els plans de el ministre de Sanitat, Jens Spahn, d'estendre el seu ús per a agilitzar la detecció dels contagis de covid-19.

Les tres primeres llicències corresponen a test que s'apliquen en les zones menys profundes de les fosses nasals, van informar fonts d'aquest organisme, el que està a l'abast de qualsevol ciutadà.

Els dispositius compten amb un 80% de fiabilitat i el funcionament de la prova és molt senzill. La persona que vulgui fer-se el test cal introduir un hisop de cotó a la part inferior del nas. La mostra es diposita en una eina molt semblant als test d'embaràs. El resultat s'obté entre 15 i 20 minuts.

Tot i haver presentat 50 models diferents, únicament són tres els que han passat els filtres de les autoritats sanitàries alemanyes. Spahn considera que l'extensió d'aquests test serà una "peça fonamental" en la lluita contra la pandèmia, ha indicat en declaracions a la televisió pública ZDF.