El Grup de Malalties Minoritàries de l'Hospital de Bellvitge es consolida

El Grup de Malalties Minoritàries (MM) de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) s'ha anat consolidant des del 2017 com un referent en l'atenció d'uns 3.000 pacients de més de 200 patologies poc freqüents. El reconeixement com a unitats d'expertesa clínica (UEC) del Servei Català de la Salut en tres grans àrees de les MM en els darrers mesos reforça l'atenció d'aquests pacients com una de les prioritats de l'hospital. Entre les que es tracten, s'inclouen malalties dels nervis (Charcot-Marie-Tooth); de la unió neuromuscular (Miastènia Gravis, Síndrome d'Eaton-Lambert); i malalties dels músculs i de la motoneurona (com l'ELA o l'atrofia muscular espinal).

El tret comú d'aquestes malalties és el fet de que són molt limitants per als pacients, amb evolucions complicades en determinats casos i que requereixen un tractament altament especialitzat i multidisciplinari.

Segons el model d'atenció a les malalties minoritàries de Catalunya, les UEC s'integren en una xarxa (XUEC) amb l'objectiu de promoure la coordinació i la transferència de coneixement entre els professionals tant de l'atenció hospitalària com de la primària. La designació com a UEC s'obté d'acord amb el compliment d'una sèrie de requeriments que fan referència als equipaments, professionals i procediments amb què compta el centre sol·licitant.