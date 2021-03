El truc per adormir-se en uns segons que ha revolucionat la sanitat

Una metgessa anglesa anomenada Jess Andrade s'ha convertit en l'últim fenomen viral en el món La raó? Ha donat un truc per adormir-se ràpid. Molta gent ja l'està aplicant i diuen que funciona amb gairebé tothom. Es tracta de dormir amb mitjons. "L'ús d'aquesta peça escalfa els peus i obre els vasos sanguinis. A més, en estar fresc la resta del cos el cervell rep l'ordre de descansar", assegura la doctora posant l'accent, això sí, que els mitjons han d'estar nets.

La veritat és que la denominada fatiga pandèmica, els problemes de salut i les relacions personals cada vegada menys freqüents estan fent que cada vegada més gent tingui problemes per agafar el son. Uns problemes que s'agreugen si es pensa en ells i no s'hi posa remei. El somni, almenys de vuit hores i reparador, és fonamental per a una vida plena. Per això molts doctors insisteixen que cal prendre's de debò l'hora d'anar a dormir.

En aquest sentit molts experts assenyalen que el més important en primer lloc és fixar una hora per ficar-se al llit i una altra per aixecar-se. I respectar-ho sempre que sigui estable i que no canviï en funció del dia. Abans d'anar a dormir també és fonamental deixar de costat les pantalles que ens puguin alterar i sopar hores abans.

Dormir malament fa que el dia s'afronti amb menys energia i força i, per tant, que tinguem menys aptituds en el treball o fins i tot a l'hora de fer esport.