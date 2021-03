Detecten ereccions de vàries hores en pacients de més de 60 anys amb covid

Una possible nova conseqüència de la covid s'ha manifestat en dos pacients majors de seixanta anys: es tractaria del priapisme, una erecció prolongada i dolorosa del penis que no està associada a l'estimulació sexual, i pot durar entre hores i diversos dies. Això ocorre quan el penis comença a omplir-se de sang, com en una erecció normal, però la sang no es drena correctament. Així ho reflecteix un estudi publicat per la revista científica American Journal of Emergency Medicine.

El primer d'aquests casos es va detectar a Miami, quan un home de 69 anys afectat d'obesitat i amb símptomes de tos, congestió i dispnea va ingressar en el centre hospitalari donant positiu en SARS-CoV-2 i va ser traslladat a vigilància intensiva. Per a millorar la seva respiració, el personal sanitari el va col·locar boca avall, però quan van tornar a donar-li la volta, van observar que el seu penis es trobava en estat d'erecció que es va prolongar durant tres hores. Després de posar compreses fredes sobre la zona per a baixar la inflamació i més tard, drenar amb agulles la part genital, van aconseguir frenar l'erecció.

Tristament, aquest pacient va acabar morint per complicacions derivades de la covid-19.

El segon cas que ha portat als científics a contemplar el priapisme com un símptoma del coronavirus es va detectar a França. Un pacient de 62 anys va donar positiu en covid-19. Després de ser ingressat en l'UCI, els sanitaris van detectar que l'home havia patit priapisme, van descobrir coàguls de sang en el penis de l'home, la qual cosa li va produir el bloqueig de venes i artèries en els genitals.

Tal com revela aquest mateix estudi, aquestes ereccions es deuen a complicacions tromboembòliques, que són poc freqüents en pacients de coronavirus. En una altra anàlisi de més de 3.000 pacients de coronavirus, els experts van detectar trombosis en el 29,4% de les persones ingressades en la Unitat de Vigilància intensiva.