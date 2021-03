Les ombres de la dieta vegana en la salut dels ossos

La dieta vegana està de moda i saber com aquest tipus de dieta afecta la salut és un tema que centra cada vegada més estudis científics. En aquesta ocasió, un grup d'investigadors alemanys parteix de la idea que la nutrició juga un paper important en la salut òssia, i, per tant, volien saber fins a quin punt una dieta amb un cert dèficit nutricional com és la vegana pot repercutir en els ossos.

El nou estudi de l'Institut Federal Alemany per a l'Avaluació de Riscos (BfR) va determinar la salut òssia de 36 vegans i de 36 persones que seguien una dieta d'aliments mixtos amb un mesurament d'ultrasò a l'os del taló. El resultat: en mitjana, les persones que van seguir una dieta vegana van tenir valors d'ultrasò més baixos en comparació amb l'altre grup. Això indica una pitjor salut òssia.

Els científics també van identificar biomarcadors en la sang i orina. Això té com a objectiu comprovar els nutrients que podrien estar relacionats amb la dieta i la salut òssia. De 28 paràmetres d'estat nutricional i metabolisme ossi, va ser possible identificar dotze biomarcadors més fortament associats amb la salut òssia, per exemple, l'aminoàcid lisina i les vitamines A i B6.

Els resultats mostren que en la majoria dels casos, la combinació d'aquests biomarcadors va ser present en concentracions més baixes en els vegans. Aquesta podria ser una possible explicació de la pitjor salut òssia. "Les nostres troballes científiques indiquen que una dieta vegana afecta la salut dels ossos", assenyala el doctor Andreas Hensel, president de BfR.

Tenint en compte altres estudis científics, els resultats indiquen que els vegans ingereixen menys nutrients que són rellevants per a l'esquelet i es troben principalment en aliments d'origen animal. Tot i que, els investigadors aclareixen que encara es necessiten més estudis per a definir el potencial risc.