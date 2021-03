Sanitat retira un fàrmac per a la disfunció erèctil sense avaluar

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la prohibició de la comercialització i la retirada del mercat de tots els exemplars de VICANPLUS càpsules, un medicament per a restaurar la funció erèctil, que no ha estat ni avaluat ni autoritzat.

En un comunicat, la AEMPS detalla que aquest producte conté les substàncies actives sildenafil i tadalafil en quantitat suficient per restaurar, corregir o modificar una funció fisiològica exercint una acció farmacològica, la qual cosa li confereix la condició legal de medicament.

"Aquestes substàncies no es declaren en el seu etiquetatge, que indica enganyosament una sèrie de productes d'origen vegetal", explica la AEMPS, que denuncia que el producte es presenta com un producte natural, ocultant la seva veritable composició i donant informació enganyosa sobre la seva seguretat.

En particular, l'Agència es refereix a la presència de sildenafil i tadalafil, substàncies indicades per a restaurar la funció erèctil deteriorada mitjançant l'augment del flux sanguini del penis per inhibició selectiva de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5).

Segons Sanitat, suposen un risc per a les persones especialment susceptibles de patir reaccions adverses amb el consum d'inhibidors de la PDE-5, com a pacients amb infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca, arrítmies incontrolades, insuficiència hepàtica greu o amb trastorns hereditaris degeneratius de la retina, entre altres.