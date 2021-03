El tipus de sang en el qual el coronavirus és més agressiu

El coronavirus afecta amb major agressivitat a la persones que tenen un tipus de sang concret, segons un estudi. Les últimes conclusions d'un estudi publicat en Blood Advances evidencien que hi ha grups sanguinis concrets que són més propensos a "atreure" el virus i contagiar-se de coronavirus.

El SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19, se sent "particularment atret" per l'antigen del grup sanguini A que es troba en les cèl·lules respiratòries, suggereix un estudi publicat en la revista Blood Advances.

Encara que és necessari, segons els autors, continuar investigant per comprendre la influència que té el tipus de sang en la infecció per Covid-19, aquest article se suma a les troballes d'estudis anteriors que ja apuntaven una possible relació entre el grup sanguini i la susceptibilitat i gravetat de la malaltia.

Per a arribar a les seves conclusions, els investigadors de l'estudi van avaluar una proteïna de la superfície del virus SARS-CoV-2 denominada domini d'unió al receptor, o RBD. El RBD -que està dins de la proteïna Spike- és la part del virus que s'adhereix a les cèl·lules hoste, per la qual cosa és un objectiu de recerca important per entendre com es produeix la infecció, explica en un comunicat la Societat Americana d'Hematologia. En experiments en laboratori, l'equip va analitzar com el RBD del SARS-CoV-2 interactuava amb cada tipus de sang.

Grup sanguini A

Van descobrir que aquest tenia una "forta preferència" per unir-se al grup sanguini A que es troba en les cèl·lules respiratòries; no obstant això, no mostrava predilecció pels glòbuls vermells del grup sanguini A, ni per altres grups de sang trobats en les cèl·lules respiratòries o en els glòbuls vermells.

La capacitat del RBD de reconèixer i unir-se preferentment a l'antigen del grup sanguini A que es troba en els pulmons dels individus amb aquest grup de sang pot aportar informació sobre la possible relació entre el tipus A i la infecció per Covid-19, conclouen els autors de l'estudi.

"És interessant que el RBD viral només prefereixi realment el tipus d'antígens del grup sanguini A que es troben en les cèl·lules respiratòries, que són presumiblement la forma en què el virus entra en la majoria dels pacients i els infecta", apunta Siguin R. Stowell, de l'Hospital Brigham and Women's de Boston (els Estats Units) i autor del treball.

El grup sanguini no es pot canviar, però sí que es pot comprendre millor com interactua el virus amb els grups sanguinis i així potser es poden trobar "nous medicaments o mètodes de prevenció", afirma Stowell.

El científic i el seu equip van posar l'accent que les seves troballes per si soles no poden descriure o predir completament com els coronavirus, SARS-CoV-2 i el SARS-CoV, afectarien pacients de diversos tipus de sang. "La nostra observació no és l'únic mecanisme responsable del que estem veient clínicament, però podria explicar part de la influència del tipus de sang en la infecció per Covid-19".

Últims estudis també suggereixen que la falta de zinc o la periodontitis poden estar associats amb una major gravetat de la Covid.



L'últim balanç de casos del coronavirus, en gràfics

Vilademuls és el municipi gironí de més de 500 habitants amb la taxa de mortalitat per coronavirus més elevada. A més se situa en desena posició a Espanya i és el segon municipi català per darrere de Vilalba Sasserra (Barcelona), que està en setena posició.