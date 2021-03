L'OMS llança una iniciativa per salvar 2,5 milions de dones del càncer de mama

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va anunciar dilluns el llançament d'una nova iniciativa global per intentar reduir la mortalitat del càncer de mama un 2,5 per cent cada any fins al 2040, i salvar amb això la vida de 2,5 milions de dones.

La iniciativa, llançada en coincidència amb el Dia Internacional de la Dona, va ser presentada en roda de premsa pel director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que va recordar que aquest tipus de càncer és ja el més diagnosticat al món, en superar recentment el pulmonar.

La supervivència després de cinc anys de diagnòstic en el càncer de mama supera el 80 per cent en la majoria dels països d'alts ingressos, però els percentatges són molt més baixos en economies en desenvolupament, de manera que «encara hi ha molt a fer per salvar les vides d'aquestes dones», va destacar l'expert etíop.

En un país com l'Índia aquesta taxa de supervivència, per exemple, baixa al 66 per cent, i a Sud-àfrica al 40 per cent, a causa sovint de diagnòstics massa tardans o un insuficient accés a cures de qualitat.