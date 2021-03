La salut de les persones grans, molt condicionada per la de la seva parella

L'estat de salut de les persones grans pot explicar-se per les característiques socioeconòmiques de tots dos membres de la parella, segons una investigació encapçalada per l'investigador del departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Jordi Gumà.

Segons va informar la UPF, l'estudi ha estat pioner perquè, per primera vegada, ha analitzat a Espanya la informació sobre el nivell educatiu, socioeconòmic, edat i estat de salut dels dos membres de la parella de forma combinada, i no per separat.

Els investigadors van explicar que la salut de les dones de 65 anys i més està clarament relacionada, a més d'amb les seves pròpies característiques socioeconòmiques, amb les de les seves parelles, com a «conseqüència de les normes de gènere tradicionals».

La recerca ha estat desenvolupada per Jordi Gumà, investigador del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, conjuntament amb Jeroen Spijker, investigador de Ramón y Cajal I3 del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CED-UAB).

L'estudi ha estat publicat a Gaceta Sanitaria, analitzant les diferències de salut entre la població espanyola de 65 a 81 anys d'edat que viu en parella.

Jordi Gumà, membre del Grup de Recerca en Sociodemografia (Demosoc) de la UPF, va explicar que «el fet de tractar-se en molts casos de les cuidadores dependents de les seves parelles, implica un doble impacte sobre la salut femenina com a conseqüència de les desigualtats de gènere».

L'estudi ha demostrat que la convivència amb una parella que no té bona salut s'associa amb gairebé el doble de probabilitats d'estar en la mateixa situació, i que la salut de les dones és significativament millor si el seu nivell educatiu és superior al de la seva parella.

«L'estat de salut de l'altre membre de la parella és la variable que mostra el major efecte sobre la salut de la població espanyola de 65 anys i més que viu sota aquest model de convivència», van afirmar els autors. «En tot cas, la salut de les dones sembla ser més sensible al nivell educatiu de la seva parella i a la situació econòmica general de la llar», van aclarir Gumà i Spijker.

En aquest sentit, la investigació ha detectat una clara impli?cació de gènere, ja que els autors han apuntat que, segons els seus resultats, viure amb un marit gran, amb una salut delicada, penalitza la salut femenina.

D'altra banda, l'estudi ha mostrat un efecte d'aparellament selectiu, ja que és més probable que en una parella coincideixin dues persones amb un perfil socio-econòmic i moltes vegades un comportament similar, quelcom que pot afectar la salut al llarg dels anys si comparteixen hàbits com fumar o beure alcohol.

La investigació ha analitzat el cas d'Espanya a partir d'una mostra de prop de 1.800 persones de l'any 2015 de l'Enquesta Europea d'Ingressos i Condicions de Vida de persones grans (de 65 a 81 anys) que conviuen en parella.