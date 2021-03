Higiene íntima femenina: desmentint falsos mites

Mantenir una bona higiene en general és molt important. En la nostra rutina, no hem d'oblidar la higiene íntima femenina, ja que és una de les zones del cos que requereix unes cures més especials. Mantenir una neteja correcta ens evitarà infeccions i altres patologies.

I, per descomptat, hem sentit molts mites sobre la higiene íntima femenina que hem cregut com a verídics, quan només són això, mites. En aquesta entrada et parlem d'alguns d'ells, i els desmentim!

La vagina no ha de fer olor

Aquest és un dels mites més populars, i el que ocasiona una neteja íntima excessiva, ja que algunes dones s'obsessionen a eliminar l'olor genital completament.

La vagina té una flora que treballa contínuament per a mantenir el seu pH àcid natural, així és com es neteja. Perquè sí, la vagina es neteja sola. Les secrecions vaginals que podem notar com un líquid blanc o transparent es formen de manera natural per a higienitzar, i d'elles prové l'olor.

És per aquest motiu que comentàvem que eliminar l'olor completament és impossible. Així, et recomanem netejar externament una vegada al dia i, si hi ha un clima càlid, s'ha realitzat exercici físic, o si es té el període menstrual, pot rentar-se fins a dues o tres vegades com a màxim.



El tipus de roba que portem no afecta la zona íntima

És evident que ens agrada seguir tendències, i vestir-nos d'una manera en la qual ens sentim maques i còmodes. No obstant això, hem de tenir en compte que el tipus de roba que usem en la zona íntima pot afectar-la.

Uns pantalons molt ajustats no permeten la correcta transpiració natural de la vagina, la qual cosa pot ocasionar danys com a infeccions o augment de possibilitats de patir malalties.

El tanga pot potenciar l'intercanvi de bacteris entre la vagina i l'anus i, de nou, provocar infeccions. Usar-ho de tant en tant no és nociu, però ha d'alternar-se amb un ús més continuat de roba interior completa i de cotó.

Quant als pantalons, hem d'intentar combinar l'ús de pantalons ajustats amb faldilles o pantalons de teles fluides, ja que resulten més amigables amb el nostre cos.



La depilació completa és l'opció més higiènica

No! Com hem escoltat en nombroses ocasions, la naturalesa és sàvia, i si la vagina té borrissol és per una raó. El borrissol púbic és la barrera de protecció natural que té la vagina contra els bacteris, i així ajudar a prevenir infeccions. A més, deté la suor i el frec de la roba interior.

Els especialistes recomanes deixar sempre cert nivell de borrissol. Això amb l'objectiu de protegir les zones més sensibles com el clítoris o la uretra.



Usar salvaslips per estar sempre fresca i neta

La veritat és que en aquest cas hi ha diferents opinions. El protector diari, si s'usa més temps de l'adequat, no permet la ventilació adequada de la zona íntima. Afavoreix la humitat, la calor i, per tant, les infeccions vaginals.

En moltes ocasions es recomana no usar-los, però en casos de flux abundant o de tractament amb cremes, sí. Això sí, recorda fer un bon ús, has de canviar-los cada poques hores perquè si no, com ja hem comentat, la vagina no manté la transpiració correcta.



Consells per a mantenir una bona higiene íntima femenina

Existeix el mite que diu que les dutxes vaginals són necessàries. No obstant això, com ja hem esmentat, la vagina posseeix un pH específic, entre 4 i 5 en l'escala d'acidesa i alcalinitat. Netejar-la en excés podria alterar la flora vaginal i ocasionar danys. Per això, les dutxes vaginals cal evitar-les, i només s'ha de netejar la zona exterior.

Es recomana netejar només amb aigua fresca o tíbia. Si es vol usar sabó, és molt important triar un específic, suau i sense perfums. Cerca, sobretot, formulacions suaus i amb un pH adequat, per a no danyar la vagina.

La higiene té que externa, és a dir, no s'ha de rentar dins de la vagina, ja que es poden provocar infeccions.

S'ha de netejar d'endavant cap endarrere. Si no es fa així, pot augmentar el risc d'infecció, ja que els bacteris o microorganismes de la zona anal poden afectar la zona vaginal.

No s'han d'usar esponges, ni productes abrasius perquè es pot danyar i irritar la zona. La higiene íntima femenina ha de ser suau.

No oblidis assecar bé! Si no assequem correctament després de la rentada, es multiplica el risc d'infecció. Hem d'eixugar amb suavitat, amb una tovallola neta i suau.