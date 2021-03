Salut reté 2.000 dosis d'un lot d'AstraZeneca a l'espera de l'informe de l'EMA sobre la relació amb casos de trombosi

El Departament de Salut ha retingut 2.000 dosis de la vacuna d'AstraZeneca a l'espera que es confirmi si té cap relació amb els casos de trombosis. Segons ha informat el Departament, està a l'espera que hi hagi un informe definitiu de l'Agència Europea del Medicament (EMA) que confirmi si el vaccí és la causa d'alguns trastorns de coagulació que s'ha detectat a diversos països europeus.

El Departament diu que ja s'ha administrat el lot de vacunes d'AstraZeneca que tenia –unes 37.000- amb l'excepció de les 2.000 retingudes. Salut assegura que això no afecta el pla de vacunació per les properes setmanes, que es manté com estava previst.