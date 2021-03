Un terç dels malalts de coronavirus acaben patint «PASC», la nova malaltia misteriosa

El «Covid persistent», una malaltia tan estesa com misteriosa i que tan poc hem tingut en compte al nostre país durant tots aquests mesos, s'ha convertit ara en una de les grans preocupacions mundials al voltant d'aquesta pandèmia que segueix sense donar treva.

Tant que el parlament americà acaba d'aprovar més de mil milions de dòlars per la seva investigació, i el Sistema de salut americà (NIH) ja ha batejat la malaltia com «PASC». Un acrònim de les paraules en anglès de «Seqüeles Post Agudes de la Infecció per SARS-CoV-2».



Qui són els malalts de PASC?

Es considera que sofreixen «PASC» les persones que han estat infectades amb el virus COVID-19 i continuen presentant símptomes durant 28 dies o més.

Però aquesta evolució de la malaltia no és necessàriament immediata, i en molts casos apareix fins i tot setmanes després que es doni per acabada la infecció per SARS-CoV-2.

A més, els efectes poden mantenir-se fins molts mesos després i poden ser tan seriosos com per a impedir a les persones la seva tornada a la vida normal.

Les últimes recerques mantenen que aquesta nova malaltia pot afectar 1 de cada 5 persones que han passat la Covid.

Més concretament, el director dels Instituts Nacionals de Salut (NIH) dels EUA, Francis Collins, va explicar que un estudi fiable ha determinat que 9 mesos després de la infecció per SARS-CoV-2, un terç dels pacients encara reportaven símptomes.

I si tenim en compte que ja s'han diagnosticat més de 115 milions d'infeccions per COVID-19 a tot el món, la quantitat de persones afectades per «Covid Persistent» podria ser enorme.



Com més lleu l'hagin passat, pitjor

Recerques realitzades a Regne Unit i als EUA coincideixen a afirmar que les persones que van passar el coronavirus d'una manera més suau, amb menys símptomes i sense necessitat de ser hospitalitzats, poden estar patint avui un «Covid persistent», ara anomenat «PASC» molt pitjor que els qui van estar més greus.

La situació és tan seriosa que països com França, Alemanya, Bèlgica i Dinamarca ja han reconegut formalment al «Covid persistent» com una malaltia professional. I a Regne Unit hi ha una forta pressió perquè el govern prengui la mateixa decisió.



«PASC», tan real com desconegut

El gran problema, com recull la prestigiosa revista Nature en paraules de Steven Deeks, metge i investigador de malalties infeccioses de la Universitat de Califòrnia, és que «a part del consens general que el fenomen és real, l'única cosa que realment sabem són les preguntes».

Per això, el 23 de febrer, els Instituts Nacionals de Salut dels EUA (NIH) van anunciar una inversió de més de mil milions de dòlars per a investigar durant quatre anys la «Covid persistent», que inclou símptomes tan variats com fatiga, febre i dificultat per a respirar, així com afeccions neurològiques com a ansietat i depressió, i incapacitat per a concentrar-se.

Concretament inclourien en una llista de símptomes, els següents:



Fatiga

Febre

Cansament crònic

'Boira mental'

Dispnea

Freqüència cardíaca elevada

Pèrdua del gust

Pèrdua de l'olfacte o percebre estranyes olors

Maldecaps

Cames febles

Insomni

Problemes renals

Dificultats de mobilitat

Dolors musculars

Ansietat

Depressió

Incapacitat per a concentrar-se



En aquestes recerques que ja estan en marxa es farà un intens seguiment de pacients, i en un projecte separat registraran els efectes de COVID-19 en diversos sistemes d'òrgans mitjançant la recopilació de proves d'autòpsies.

Aquest tipus d'anàlisi ja ha mostrat fins ara que la malaltia pot destruir teixit en els pulmons, així com altres òrgans. Però els investigadors necessiten informació més detallada.

Per això els NIH albergaran un banc de bio espècimens com sang, orina, femta i líquid cefalorraquidi de persones amb PASC, obert perquè els investigadors puguin accedir a les mostres amb l'objectiu d'informar estudis futurs.