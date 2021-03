Trombosi: com detectar possibles trombes, símptomes i prevenció

Una trombosi és qualsevol situació en la qual el pacient presenta un trombe o un coàgul sanguini que impedeix o dificulta la circulació sanguínia. En el cas de la de trombosi venosa cerebral, es denomina així perquè aquest trombe es localitza en el sistema venós del cervell i hi ha hagut alguns casos -molt pocs- després d'administrar-se al pacient la vacuna d'AstraZeneca contra la covid.

Aquesta malaltia cerebrovascular és poc freqüent, representa menys d'un 0,5% dels casos totals de les malalties cerebrovasculars que es produeixen a Espanya. Es considera que la seva incidència és entorn d'1-1,3 casos/100. 000 habitants a l'any.

De normal, pot afectar qualsevol grup d'edat, encara que és lleugerament més freqüent en dones i pacients joves. El diagnòstic es realitza mitjançant proves de neuroimatge (TAC i Ressonància Magnètica).

Quins són els símptomes?

Els símptomes d'aquests casos apareixen entre els 3 i els 14 dies posteriors a la punxada, però el cas espanyol que ha aixecat l'alarma presenta símptomes que no són els normals dels coneguts fins ara. Entre ells, mal de cap molt intens i inusual que no cedeix amb analgèsics, que empitjora en tombar-se, que s'acompanya d'alteracions visuals, vòmits o un altre tipus de manifestacions neurològiques o sagnats irregulars.

En tot cas, aquest mal de cap és molt característic: pot tenir un inici sobtat, pot localitzar-se només a un costat del cap, empitjora quan el pacient està recolzat o realitza exercici, interromp el descans nocturn i, a més de no respondre als tractaments habituals per al mal de cap, empitjora de manera progressiva.

"A més, en la gran majoria dels pacients, aquest mal de cap va acompanyat d'altres símptomes similars als d'un ictus (com a dèficits focals, pèrdua de força o sensibilitat mantinguda, alteració de la marxa o alteració del llenguatge o parla, episodis confusos, pèrdua de visió... ) que ajuda a diferenciar aquesta cefalea d'un mal de cap convencional. També pot anar acompanyat d'altres símptomes com a vòmits, crisis epilèptiques, o rigidesa cervical", explica José Miguel Láinez, president de la Societat Espanyola de Neurologia.

Què fer i com solucionar-ho?

De la mateixa manera que ocorre amb totes les malalties cerebrovasculars, es tracta d'una emergència neurològica, per la qual cosa com més aviat millor es tracti al pacient, menors seran les seves conseqüències. Acostuma a tractar-se amb fàrmacs antitrombòtics, tot i que en casos més greus, la trombectomia endovascular i la trombòlisi també són opcions que poden resultar de molta utilitat per a eliminar el trombe.

A Espanya, la recuperació és completa en aproximadament un 80% dels pacients i només un 5% desenvolupa algun tipus de seqüela severa. Per tant, el pronòstic d'aquesta malaltia és molt més favorable que en una altra mena de malalties cerebrovasculars.

Missatge de tranquil·litat

La directora de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), María Jesús Lamas, va insistir el dilluns a demanar tranquil·litat a les persones ja vacunades amb AstraZeneca, perquè és "altament improbable" que desenvolupin un trombe, i el que poden esperar és estar protegits enfront de la covid. "El missatge és de tranquil·litat: el que es pot esperar ara de la vacuna d'AstraZeneca és tenir una protecció enfront de la covid per sobre de qualsevol altra cosa. La probabilitat de tenir un efecte advers existeix amb qualsevol medicament", ha garantit. Però "és molt improbable que algú que hagi rebut la vacuna tingui un efecte greu". La directora de la AEMPS ha rebutjat que aquests casos poguessin preveure's: en total, s'han identificat 11 en 17 milions de persones i "és molt difícil, per molt de temps que s'invertís, que pogués aflorar en els assajos".

Precisament, aquest dimarts, la EMA ha insistit que no veu major incidència de trombes en els vacunats amb AstraZeneca que en els no vacunats. "És important reiterar que els beneficis continuen superant als riscos però és una preocupació seriosa que necessita una avaluació científica", ha resolt Emer Cooke.

