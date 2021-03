Dipsalut i la UdG coorganitzen dos congressos d'àmbit internacional

Reunió per a l'organització dels congressos.

L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona (UdG) organitzen conjuntament dos congressos d'àmbit internacional sobre el manteniment i la promoció de la salut.

El primer a dur-se a terme serà l'11a Conferència Europea, que tindrà lloc els dies 15 i 16 de juny amb el títol «Promoció de la salut: acció transformadora en una Europa canviant». L'esdeveniment té com a objectiu compartir el treball en aquest àmbit impulsat per diferents organitzacions i alhora incentivar la creació de xarxes i l'intercanvi d'idees i bones pràctiques. Una de les qüestions que s'hi tractaran és la manera com la promoció de la salut pot ajudar a afrontar els reptes que té Europa actualment.

El 17 i el 18 de juny tindrà lloc la 6a Conferència Internacional sobre Salutogènesi. Amb el lema «Avançar en la salutogènesi cap a societats pròsperes», s'exposaran i es debatran enfocaments innovadors sobre aquesta qüestió. L'objectiu és desenvolupar la teoria i la recerca salutogènica, disciplina que cerca l'origen de la salut i estudia les formes de conservar-la. Al congrés s'hi presentaran actuacions desplegades més enllà de l'àmbit concret de la salut, com per exemple algunes de les que s'han portat a terme en el marc de les relacions entre diversos grups socials, la salut ambiental, l'educació o, fins i tot, l'arquitectura.

Tots dos congressos, cadascun des de la seva perspectiva, portaran a debat les problemàtiques de salut i d'aspectes socials sorgits o agreujats arran de la pandèmia de la COVID-19, i exposaran accions per promocionar la salut enfocades a donar-hi resposta. Reuniran investigadors d'arreu del món, així com professionals i responsables de formular polítiques dirigides a aconseguir l'equitat en salut dins i entre països.

Esdeveniment especial

Coincidint amb aquests dos congressos esmentats, el 16 de juny s'ha previst un esdeveniment especial per celebrar el 70è aniversari de la Unió Internacional de Promoció i Educació per a la Salut (Uipes).

En l'organització d'ambdós congressos també hi participarà la Unió Internacional de Promoció de la Salut i Educació per a la Salut (Iuhpe), el Grup de Treball Global en Salutogènesi de la Iuhpe, el Centre de Salutogènesi de la Universitat de Zuric, i la Societat per a la Teoria i la Recerca en Salutogènesi (Stars).

Les inscripcions ja estan obertes. Es poden formalitzar a www.dipsalut.cat i a www.iuhpeconferences21.com, des d'on també es pot trobar més informació sobre els actes, amb un preu reduït si les inscripcions es fan abans del 31 de març.