Les infermeres demanen que es prioritzi l'atenció als pacients amb malalties cròniques

Infermeres d'atenció primària van alertar que és necessari donar prioritat al seguiment de les persones amb malalties cròniques, quan fa un any de l'inici de la pandèmia, per recuperar el temps perdut mentre la gran majoria de recursos sanitaris es destinava als pacients de COVID-19. L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) va reclamar recuperar l'atenció preferent als pacients crònics, ja que «no hem d'oblidar que vivim en una societat cada vegada més envellida, amb un increment de persones que pateixen malalties cròniques». «Justament aquestes persones s'han vist enormement afectades pels canvis estructurals i organitzatius que l'atenció primària ha patit durant la pandèmia», considera l'associació.

Per això, les infermeres aposten per recuperar els programes d'atenció a la cronicitat i els programes orientats a l'autocura i a l'autonomia en la presa de decisions en termes de salut, «àmbits d'actuació on les infermeres de família i comunitària som claus». Si bé valoren positivament el pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària anunciat pel Departament de Salut de la Generalitat, «demanem executar els compromisos adquirits, com la inversió de 300 milions i la contractació dels 4.310 professionals promesos». Aquests recursos seran molt necessaris, van argumentar des de l'AIFiCC, atès que «l'atenció primària de salut també serà clau en el seguiment i tractament de les persones afectades per la COVID persistent». Van recordar, en aquest sentit, que entre el 15% i el 20% de les persones guarides de COVID desenvoluparan algun tipus de seqüela posterior.