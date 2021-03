L'Hospital d'Olot inicia un estudi sobre la gestió emocional dels professionals a través d'una teràpia immersiva

La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha iniciat un nou estudi per avaluar la millora dels nivells d'ansietat dels professionals sanitaris a través d'una teràpia immersiva. Aquesta teràpia utilitza la realitat virtual i l'objectiu és analitzar quins beneficis s'aconsegueixen en la gestió emocional a través d'aquest mètode. L'estudi començarà el proper 29 de març i durarà vuit setmanes. A dia d'avui ja hi ha 40 professionals interessats en participar-hi i durant aquestes setmanes els professionals hauran de respondre dos tests: un relacionat amb l'ansietat i l'altre sobre el benestar. La Fundació és pionera en aquest estudi sobre una teràpia de realitat virtual immersiva.

Després de respondre els tests, els professionals faran sessions setmanals a la sala de realitat virtual immersiva. Cada sessió serà personalitzada per a cada professional. Quan hagin passat quatre setmanes de sessions a la sala, es farà un primer balanç dels beneficis de la teràpia i quan s'acabi l'estudi hi haurà una nova visita per fer els dos tests inicials a cada un dels participants.

La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa compta amb una sala equipada amb el projector MK360 de Broomx Technologies, el primer sistema de projecció immersiu del món. A través d'aquesta tecnologia es transforma una habitació o espai en una experiència multisensorial immersiva, que pot ser compartida amb diverses persones, sense la necessitat d'utilitzar ulleres de realitat virtual ni altres dispositius.

També permet retransmetre immersivament i per streaming un esdeveniment gravat en 360 graus. Aquesta tecnologia millora l'experiència del participant, que pot relaxar-se i millorar el seu benestar emocional, reduir la percepció de dolor, generar exercicis i teràpies centrades en l'estimulació de les funcions cognitives, i treballar habilitats adaptatives.