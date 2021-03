Pfizer inicia l'assaig clínic d'un fàrmac oral contra la Covid-19

La farmacèutica estatunidenca Pfizer, fabricadora d'una de les vacunes autoritzades contra la Covid-19, va anunciar aquest dimarts que ha iniciat un assaig clínic als Estats Units per a comprovar l'efectivitat d'un fàrmac que s'administra per la via oral.

En un comunicat, Pfizer va explicar que el seu fàrmac, anomenat PF-07321332, ha demostrat en estudis in vitro ser un "potent inhibidor de proteases amb activitat antiviral contra el SARS-CoV-2" i altres coronavirus, la qual cosa suggereix el seu "potencial" per al tractament de la covid-19 i altres "amenaces".

"Hem dissenyat PF-07321332 com una potencial teràpia oral que podria ser receptada amb el primer senyal d'infecció, sense requerir que els pacients siguin hospitalitzats o estiguin en cures crítiques", va dir el cap científic de l'empresa, Mikael Dolsten, citat en la nota.

Els inhibidors de proteases són un grup de fàrmacs que inhibeixen les encimbelles que necessita un virus per a replicar-se en les cèl·lules humanes, i han estat utilitzats per a tractar altres patògens virals com el VIH i el virus de l'Hepatitis C.

"Abordar la pandèmia de Covid-19 requereix tant prevenció via bovina com tractaments específics per a aquells que contreuen el virus. Donada la manera en què el SARS-CoV-2 està mutant i l'impacte global continuat de la covid-19, sembla probable que serà essencial l'accés a opcions terapèutiques tant ara com més enllà de la pandèmia", va agregar.

Dolsten, que també és president de recerca i desenvolupament de la farmacèutica, va agregar que s'està avaluant un altre inhibidor de proteases anomenat PF-07304814 que s'administra per via intravenosa i que podria convertir-se en una "nova opció de tractament per a pacients hospitalitzats".

"Junts, els dos (fàrmacs) tenen potencial per a crear un paradigma de tractament íntegre que complementi a la vacunació en els casos en què encara ocorri la malaltia", va sostenir l'expert, destacant que és el primer inhibidor de proteases d'administració oral que s'investiga per a la covid-19.

Pfizer va indicar que l'assaig clínic del fàrmac oral, en la seva fase més primerenca, ha estat provat amb dosis individuals i ara està "progressant cap a múltiples dosis ascendents" en adults sans per a comprovar la seva "seguretat i tolerabilitat".

L'estudi de l'inhibidor de proteases intravenós està també en una fase primerenca i s'està avaluant amb pacients hospitalitzats per covid-19, va informar la signatura.

Pfizer, desenvolupador d'una de les vacunes anticovid al costat de la farmacèutica alemanya BioNTech, va indicar que donarà més detalls del seu nou fàrmac en el fòrum de primavera de l'American Chemical Society el pròxim 6 d'abril.



Variant sud-africana

D'altra banda, investigadors de la Universitat Ben-Gurion del Negev (Israel) han descobert que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer és moderadament menys eficaç contra la variant sud-africana, però continua neutralitzant la variant britànica i el cep original del SARS-CoV-2.

"Les nostres troballes demostren que futures variants podrien requerir una vacuna modificada a mesura que el virus muti per a augmentar la seva infectivitat", explica Ran Taube, autor principal del treball, que s'ha publicat en la revista científica 'Cell Host and Microbe'.

Aquests científics van avaluar l'eficàcia de la vacuna contra la soca viral original, les variants britànica i sud-africana, així com les soques que alberguen canvis combinats en l'espiga viral.

També van avaluar els nivells d'anticossos neutralitzadors després de l'administració d'una i dues dosis de la vacuna. Van comprovar que la vacunació proporcionava una protecció òptima en comparació amb els nivells observats en els pacients recuperats. Els investigadors continuen analitzant altres variants circulants a mesura que van apareixent, consistents en mutacions que podrien comprometre la vacuna.