La beguda perfecta per prendre amb amics: no engreixa, afavoreix la son i prevé el colesterol

Espanya és un dels països d'Europa en els quals més cervesa sense alcohol es consumeix. I és que, si encara no t'has passat a aquesta refrescant beguda, avui et donem quatre motius per a, almenys, donar-li una oportunitat. La cervesa 0.0 és rica en minerals, vitamines, proteïnes i antioxidants. Més del 90% de la seva composició natural és aigua, per la qual cosa a més, és hidratant. Però els seus beneficis i propietats no acaben aquí, començant pel seu efecte càrdio i neuroprotector, a més de la seva compatibilitat absoluta amb qualsevol mena de dieta, amb l'embaràs i també amb la lactància materna.

: Això es deu a punts polifenols com conté, amb beneficis antioxidants i antiinflamatoris que prevenen el colesterol. A més, redueix la hipertensió arterial i serveix d'excel·lent protector contra la diabetis i fins i tot l'envelliment. Combat l'insomni : El llúpol de la cervesa és el responsable que ens ajudi a dormir millor, ja que calma el sistema nerviós gràcies al seu efecte sedant. A més, estimula la serotonina.

: La cervesa sense alcohol és sobretot aigua i llúpol, per la qual cosa hidrata i gràcies al llúpol, té també propietats antiinflamatòries. Amb la pràctica esportiva es gasta molta energia, i la cervesa ajuda a recuperar aquests dipòsits de glucogen i glucosa, ja que fonamentalment té carbohidrats. A més, té un alt contingut en potassi i en vitamines del grup B que ajuden a la recuperació després de l'esport. Compatible amb una dieta d'aprimament: La cervesa 0.0 és hipocalòrica, per la qual cosa no engreixa pràcticament neda, ja que un alt percentatge és aigua. A més, al no contenir alcohol, és apta per a embarassades i també per a lactants