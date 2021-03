Els metges insten a reforçar el control de la tuberculosi, eclipsada per la COVID-19

La Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) i la Fundació de la Unitat de Recerca en Tuberculosi de Barcelona (FUITB) van demanar reforçar la vigilància i prevenció d'aquesta malaltia, el seguiment de la qual ha quedat eclipsat per l'epidèmia de COVID. Amb motiu de la celebració, ahir, del Dia Mundial de la Tuberculosi, les dues entitats van recordar que aquesta vella malaltia continua causant 4.000 morts i 28.000 malalts diaris cada any al món -5.000 diagnòstics cada any a Espanya, malgrat que té cura i es pot prevenir. Amb 9,4 casos per cada 100.000 habitants el 2018, Espanya va registrar la segona incidència més alta de tuberculosi d'Europa Occidental, per darrere de Portugal.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va celebrar ahir, amb el lema «El temps corre», el Dia Mundial de la Tuberculosi per commemorar el dia de l'any 1882 en el qual Robert Koch va anunciar que havia descobert el bacteri que provoca aquesta malaltia.

Els metges van denunciar amb aquest motiu les afectacions que la pandèmia de la COVID-19 està tenint sobre la vigilància, el control i la prevenció de la tuberculosi i van assegurar que l'impacte del coronavirus ha desbordat els serveis de vigilància epidemiològica encarregats del seguiment d'aquesta malaltia, així com d'altres que són de declaració obligatòria.

També s'ha vist afectada la implementació del Pla per a la Prevenció i el Control de la Tuberculosi a Espanya, l'objectiu del qual és avançar en la coordinació amb les comunitats autònomes per augmentar la cerca activa de casos i infectats.