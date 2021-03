Utilitzen la radioteràpia intraoperatòria per millorar el tractament de 2 tumors

Especialistes de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) estan aplicant de manera pionera la radioteràpia intraoperatòria al tractament de dos tipus de tumor cerebral, en el marc de sengles estudis d'avaluació terapèutica. Els objectius d'aquest innovador procediment són la reducció del risc de recidiva dels tumors, aconseguir preservar la part del cervell no afectat dels efectes secundaris de la radiació i augmentar el control de la malaltia.

La radioteràpia intraoperatòria és un procediment aplicat des de fa uns anys al càncer de mama i als tumors pelvians que ara es comença a utilitzar també en neurooncologia. L'equip de neurocirurgia extirpa en primer lloc el tumor al pacient i, tot seguit, durant la mateixa sessió quirúrgica, l'oncòleg radioteràpic entra al quiròfan i s'aplica la radioteràpia al llit del tumor que s'ha extret. En aquesta fase, l'especialista està assistit des de l'exterior, mitjançant connexió remota, per un radiofísic i un anestesista. Les intervencions tenen lloc en un quiròfan híbrid de l'Hospital Universitari de Bellvitge dotat amb un TC intraoperatori i amb protecció radiològica mitjançant parets plomades, en el qual s'adapta el dispositiu de radiació intraoperatòria.

La Unitat Funcional de Neurooncologia HUB-ICO està essent des de fa més d'un any un dels primers centres europeus a començar a aplicar aquest innovador procediment al tractament d'alguns tumors cerebrals.

Un dels dos estudis en els quals participa és l'anomenat Intrago-II. Es tracta de l'únic assaig internacional de comparació dels resultats de l'addició de la radioteràpia intraoperatòria al tractament convencional contra el glioblastoma multiforme, el tumor cerebral primari més freqüent. L'assaig està liderat per la Universitat de Mannheim (Alemanya) i hi prenen part més de 20 hospitals d'Europa i Amèrica. L'ICO-HUB va ser el primer centre espanyol a incorporar-s'hi, i ha aportat fins ara 13 pacients a l'assaig clínic. Més recentment, l'equip de l'ICO i l'HUB ha posat en marxa l'assaig Intramet per tal d'avaluar el tractament mitjançant radioteràpia intraoperatòria de pacients afectats per metàstasi cerebral, el qual fins ara s'ha aplicat a quatre casos.

El doctor Gerard Plans, neurocirurgià de la Unitat Funcional de Neurooncologia HUB-ICO, destaca que aquest nou sistema «permet aplicar la radioteràpia d'un manera precoç i incidir directament sobre el microambient tumoral, un fet que esperem que tingui com a resultat una reducció del risc de recidiva». L'Hospital de Bellvitge és un centre de referència per a la cirurgia oncològica d'alta complexitat. Els actuals quiròfans de l'hospital, inaugurats el 2019, estan dotats amb la tecnologia més puntera per a la intervenció dels tumors cerebrals. Plans destaca que «es tracta d'un dels pocs hospitals de l'Estat que disposen de fins a 3 quiròfans híbrids, amb instal·lació de tomografia computada dins del mateix quiròfan».