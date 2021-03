Can Ruti detecta quatre infectats amb les dues dosis de la vacuna

L'Hospital de Can Ruti, a Badalona, ha registrat quatre casos de contagis de coronavirus en persones que havien rebut les dues dosis de la vacuna, segons ha informat el cap de malalties infeccioses del centre, doctor Bonaventura Clotet.

Es tracta d'infeccions molt lleus, però amb una càrrega viral molt alta, cosa que demostra que una persona immunitzada es pot infectar i contagiar igualment, segons ha destacat Clotet en una entrevista aquest dilluns a RAC1 que ha recollit Europa Press.

"No és seriós pensar que quan estiguem vacunats ja haurà passat tot", ha afirmat el doctor Clotet, que ha indicat que, si la variant sud-africana es va estenent, probablement calgui vacunar més sovint o adaptar els models de vacuna.

"Caldrà tornar a vacunar. Quant de temps dura la immunitat d'una vacuna? Al cap d'un any serà necessari. En el cas d'algunes [variants de la covid-19] potser fins i tot duri menys d'un any", ha reflexionat Clotet.

Ha assegurat que, contràriament al que es pugui pensar, la reinfecció és un fenomen comú, per la qual cosa ja s'estan desenvolupant "fàrmacs molt potents" per tractar les persones que no estan vacunades o les que sí que ho estan "que tinguin alguna infecció, com també els reinfectats".