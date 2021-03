La mida dels penis s'està reduint per la contaminació

La contaminació no sols afecta a les nostres vies respiratòries o a altres òrgans com la visió; també sembla causar problemes en els òrgans genitals, segons han revelat diversos investigadors de l'Hospital Mont Sinaí, situat a Nova York. I és que la Doctora Shanna Swan ha confirmat en presentar els resultats del seu estudi que la pol·lució podria afectar de manera negativa a les taxes de fertilitat i, a més, a la grandària dels òrgans de reproducció masculins.

Els penis s'encongeixen i es produeix una deformació dels genitals a conseqüència de les partícules nocives que circulen en l'aire. Entre aquestes últimes es troben els ftalats, una substància química involucrada en la fabricació de plàstics que afecta el sistema endocrí. Aquest és l'encarregat de produir les hormones, i per tant, aquelles persones exposades a contaminació tenen més possibilitats que els seus descendents neixin amb penis petits.

La mateixa Doctora va confirmar en un llibre que la taxa de fertilitat mundial ha caigut fins a un 50% entre la dècada dels 60 i l'any 2016. Als Estats Units es manté un 16% per sota del que es precisa per a mantenir, com a mínim, estable la població. Per tant, si la situació es manté, hi ha perill d'un decreixement important de cara al futur pròxim.

Un advertiment que no resulta nova, perquè ja el 2017 es va publicar un estudi que ara recull 'Sky News' en el qual es provava que la qualitat de l'esperma dels homes als països occidentals s'havia empobrit fins a un 50% al llarg de les quatre últimes dècades.

Tant és així que l'activista Greta Thunberg no hagi dubtat a donar-li altaveu per a conscienciar a la humanitat del problema i aprofitar per a llançar la seva enèsima crida en defensa del planeta. "Us veig a tots en la pròxima vaga del clima :)", va escriure en les xarxes socials.