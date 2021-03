L'èxit de la vacuna entre els més grans: Salut tanca l'espai Orpea

L'Espai Orpea de Girona tancarà el 31 de març el servei d'atenció per a usuaris de residències afectats per coronavirus. Salut, juntament amb Treball, Afers Socials i Famílies, va obrir l'equipament l'1 d'abril de l'any passat i, en total, han atès 291 pacients, amb una estada mitjana de 15 dies. L'espai ha estat a disposició de les residències de la regió sanitària de Girona per reubicar-hi residents asimptomàtics o amb símptomes lleus de covid-19 amb l'objectiu de garantir un correcte aïllament i sectorització dels centres afectats pels contagis i amb problemes d'espai. Salut exposa que la vacunació ha reduït "dràsticament" els contagis a les residències i des del 15 de març ja no es fan ingressos nous en aquest espai.

El tancament es formalitzarà a finals d'aquest mes. Durant els dotze mesos que ha estat operatiu, el centre Orpea ha atès majoritàriament usuaris de residències, però durant la tardor passada també va ampliar el servei a persones sense llar i col·lectius o famílies vulnerables amb dificultats per fer l'aïllament correcte als seus domicilis. Durant aquest temps, l'empresa de la Diputació de Girona SUMAR i l'Equip d'Atenció Primària de Can Gibert del Pla han gestionat temporalment l'espai.

Orpea ha disposat, en el seu conjunt, de 74 habitacions amb una capacitat de 147 places disponibles. Inicialment es van habilitar 31 llits de suport i a mitjans d'abril es va ampliar fins a 62 llits, amb la previsió que, en cas que fos necessari, es poguessin reobrir més espais. Aquesta situació no es va arribar a produir i els dies amb major ocupació se situen durant la primera onada, el 4 i el 5 de maig, amb 48 llits ocupats dels 62 habilitats; mentre que en la segona onada el màxim d'ocupació va ser el 15 i el 17 de novembre, amb 43 persones ateses.

La campanya de vacunació a les residències, iniciada el 27 de desembre, ha frenat el nombre de contagis registrats, un fet que Salut atribueix als beneficis de la vacuna, que entre el mes de gener i març ha permès reduir un 90% els casos de coronavirus en residències gironines. Actualment, el 94,1% dels usuaris i el 73,3% dels treballadors dels centres de la regió ja han rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid-19.