L'EMA insisteix que "no hi ha cap evidència" per restringir l'ús de la vacuna d'AstraZeneca "en cap grup de la població"

La directora de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès), Emer Cooke, ha insistit aquest dimecres que ara per ara "no hi ha cap evidència" per restringir l'ús de la vacuna d'AstraZeneca "en cap grup de la població". En una roda de premsa després que alguns territoris alemanys hagin suspès la vacunació als menors de 60 anys i que França hagi confirmat un risc "estrany" de trombosi que vincula al vaccí, Cooke ha dit que els experts segueixen investigant els casos "estranys" de trombosi, però ha subratllat que els experts "no han identificat cap factor de risc específic" vinculat a la vacuna. L'EMA continua investigant una seixantena de casos de més de nou milions de persones vacunades amb AstraZeneca.

"La nostra opinió és que els beneficis de la vacuna superen els riscos. Aquesta posició no ha canviat", ha assenyalat Cooke, que ha remarcat que l'avaluació dels casos "estranys" de trombosi continuen.

Amb les dades analitzades fins ara, la directora de l'EMA ha remarcat que no s'han identificat factors de risc relacionats amb l'edat, el gènere o l'historial mèdic per a la trombosi. "No s'ha trobat cap prova que els relacioni amb la vacuna, però és possible i continuem amb les anàlisis", ha dit Cooke.

La vacuna passarà a denominar-se Vaxzevria

L'EMA també ha anunciat que el vaccí de l'empresa anglo-sueca canvia de nom i a partir d'ara es dirà Vaxzevria, després de demanar-ne el canvi de nom. Tot i que el canvi de nom dels medicaments és habitual a la Unió Europea, alguns mitjans assignen el canvi de nom a una rentada d'imatge de la marca.