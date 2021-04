Una quarta part dels menors atesos a Urgències per motius psiquiàtrics s'autolesionen

Un de cada quatre pacients que van acudir a les Urgències de l'Hospital Infantil de Vall d'Hebron per un problema de salut mental entre el 2015 i el 2017 tenien com a motiu de consulta les autolesions. Ho indica un estudi del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i el Cibersam (Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental), que ha analitzat 566 episodis clínics relacionats amb un problema de salut. El cap de la Secció d'Hospitalització del Servei de Psiquiatria, el doctor Marc Ferrer, va parlar d'una tendència creixent «molt alarmant» de conductes suïcides entre els joves en la darrera dècada i va explicar que la impressió que tenen és que amb la pandèmia «no han deixat d'augmentar».

L'estudi, publicat a la revista Actas Españolas de Psiquiatría, utilitza el concepte més ampli d'autolesions, des d'intents de suïcidis a altres tipus de conductes, com cops autoinflingits, i que tenen en comú una base de patiment emocional. Aquest problema s'ha observat especialment en noies d'una edat mitjana de 15 anys i tot sovint sense patologies psiquiàtriques de base. Les causes que porten els joves a autolesionar-se són múltiples, com factors de risc sociodemogràfics, psicopatològics i factors precipitants psicosocials, com l'assetjament escolar, problemes familiars o abusos sexuals. L'estudi revela que l'edat mitjana dels menors que consulten a Urgències per un problema de salut mental ha baixat i ha passat dels 16 anys el 2015 als 12 el 2017. «El patiment emocional es presenta cada vegada més aviat en la gent jove», va assenyalar el doctor Ferrer.