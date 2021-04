El risc d'exclusió dels autistes creix amb la pandèmia

La pandèmia ha augmentat la vulnerabilitat de les persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i les seves famílies, així com el risc de quedar exclosos de l'educació i l'ocupació, però també ha incidit en la seva salut mental i benestar emocional.

Així ho ha exposat, amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre aquesta discapacitat, la Confederació d'Autisme Espanya, que ha reivindicat una educació de qualitat i inclusiva, que promogui el seu èxit acadèmic i que l'ocupació s'ajusti a les necessitats específiques d'aquest col·lectiu.

Segons dades aportades per aquesta confederació, un de cada quatre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu té TEA, i gairebé la meitat de l'alumnat amb autisme és víctima d'assetjament escolar.

Però a més s'han detectat índexs alts d'abandó escolar en finalitzar l'educació secundària, en comparació amb els índexs de continuïtat de la resta de l'alumnat escolaritzat en educació no universitària.

Diversos estudis realitzats per la Confederació d'Autisme Espanya durant la pandèmia han constatat la falta d'ajustos i adaptacions específiques en les metodologies d'educació a distància per a l'alumnat amb TEA i l'augment de les necessitats de suport psicosocial i en matèria de salut mental.

També aquesta Confederació ha confirmat l'impacte econòmic que la pandèmia ha provocat en les entitats que presten els seus serveis de suport especialitzat a les persones amb autisme i les seves famílies.

"Puc aprendre. Puc treballar" és el lema de la campanya d'enguany, en la qual el moviment associatiu ha demanat a la ciutadania que mostri el seu suport en les xarxes socials.

Més de 380 edificis i monuments de tota Espanya s'il·luminen avui de blau com a mostra de solidaritat a les persones amb autisme.

Per part seva, la Unitat Especial per a l'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Majors, de la Fiscalia General de l'Estat, s'ha unit a la "veu comuna" per a la "real inclusió" de persones amb TEA i "per una societat lliure de prejudicis i estigmes".