Menys desig, menys sexe i menys fills

A la primavera del 2020 es va parlar molt del suposat 'baby boom' que implicaria la crisi del coronavirus. Semblava que les estrictes mesures de confinament portarien moltes parelles a «aprofitar» el temps a casa per procrear. En canvi, ara que ja ha passat més d'un any d'aquests auguris, observem que les dades de natalitat apunten en la direcció oposada. No només no hi ha hagut un 'baby boom', sinó que els naixements s'han desplomat.

En el cas d'Espanya, les xifres són les més baixes mai registrades. Al desembre i el gener es van inscriure 13.141 nounats menys que en les mateixes dates de l'any anterior, una caiguda del 22,6%. Una baixada similar s'ha registrat en països de l'entorn. ¿Què ha passat?

Ruptura en les parelles

La resposta és complexa i darrere seu hi ha, per començar, un cúmul de factors econòmics i socials. Partim del fet que, en general, les famílies posposen la idea de tenir fills quan regna la incertesa i trontolla l'estabilitat laboral, econòmica i vital. La pandèmia també va frenar els tractaments de reproducció assistida i els fluxos migratoris, una cosa que pot tenir incidència directa en el nombre d'infantaments. Però és que, a més, i al contrari del que es podria pensar en un inici, aquesta crisi ha fet que tinguem menys (i pitjor) sexe en parella.

La publicació científica 'International Brazilian Journal of Urology' ha publicat recentment un informe sobre l'impacte de la pandèmia de Covid-19 en el comportament sexual de la població, que mostra que, a Espanya, un 23% de la població hauria disminuït l'activitat sexual, davant un 7% que l'hauria augmentat.

«Pot ser que hi hagi algun cas en què el fet de passar més temps junts hagi ajudat en el pla sexual, però en general ha ocorregut el contrari i els efectes han sigut negatius tant en l'activitat com en el desig sexual. Passar d'estar lliures i feliços a estar pràcticament tancats cada dia a casa, convivint, sense espai propi, sense poder sortir per airejar-se... ha sigut una prova molt dura per a moltes parelles. Si ja hi havia problemes de parella abans, probablement s'han agreujat i han acabat per explotar. Per això la pandèmia ha deixat moltes parelles tocades, algunes tocades i enfonsades», reflexiona l'experta en sexualitat Sylvia de Béjar.

Impacte en el desig sexual

És lògic pensar que quan hi ha un problema de fons en la parella, l'excitació sexual ocupi un segon (o nul) pla. Però és que, a més, explica la 'sex coach', «el desig necessita que hi hagi interès, que hi hagi un joc, una novetat» i té com a enemics «l'estrès, la por, el dubte, el desassossec, l'ansietat, la depressió i la incertesa», tan presents en els últims mesos.

No és fàcil, «aquesta situació desanima qualsevol», reconeix De Béjar, però hi ha un treball personal que les persones que viuen sota el mateix sostre poden fer per millorar la situació, des de «ser més innovadors i creatius i buscar al·licients com les 'apps' per jugar, per exemple» a «programar el sexe». I s'explica: «Som molt poc realistes i amb el conte que el sexe ha de sorgir de manera espontània, ens fem mal. La gent vol que la mera visió de l'altre la posi, però moltes vegades i més quan estàs tancat a casa amb la parella, els fills, teletreballant... no passa i, per això, programar és l'única manera que es produeixin aquestes trobades». No es tracta de veure-ho com una obligació sinó de posar-hi de part nostra i concedir-nos aquella estona de plaer que tots necessitem

Perquè es produeixi un 'baby boom' és necessari entreveure un futur prometedor i això és una cosa que, malgrat les vacunes, encara no apareix en l'horitzó. Però mentre arriba l'anhelada immunitat i es recupera la confiança per portar fills al món, no està de més posar en pràctica aquests consells per millorar la vida sexual i guanyar en benestar emocional i físic. Perquè no oblidem que mantenir relacions sexuals és bo per a la salut i que, igual com cuidem altres aspectes com la dieta o fem exercici, hem de preocupar-nos també per alimentar i exercitar la nostra libido i, així, donar peu al sexe. No només millorarà el vincle amb la parella sinó que es reduiran les emocions negatives, s'atenuaran els efectes de l'estrès i la fatiga i el nostre sistema immune en sortirà reforçat.