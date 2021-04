L'EMA veu un vincle clar entre la vacuna d'AstraZeneca i els trombes

El responsable de l'estratègia de vacunes de l'Agència Europea de Medicaments (EMA), Marco Cavaleri, ha afirmat aquest dimarts que hi ha un vincle "clar" entre la vacunació amb AstraZeneca i casos molt rars de trombes.

"Al meu entendre ara podem dir que està clar que hi ha una associació (dels trombes) amb la vacuna. No obstant això, encara no sabem què causa aquesta reacció", assegura Cavaleri en una entrevista publicada aquest dimarts pel diari italià 'Il Messaggero '. "Ara és cada vegada més difícil dir que no hi ha una relació de causa i efecte entre la vacunació amb AstraZeneca i casos molt rars de coàguls sanguinis inusuals associats amb recomptes baixos de plaquetes", afegeix.

Cavaleri explica que en les pròximes hores l'agència dirà "que la connexió hi és", però encara cal entendre "com succeeix". "Estem tractant d'obtenir una imatge precisa del que està succeint, per definir en detall aquesta síndrome a causa de la vacuna", explica. Indica que "entre els vacunats hi ha un nombre de casos de trombosi cerebral amb deficiència de plaquetes entre els joves més alt del que s'esperava" i afegeix: "això ho hem de dir".

També es refereix a les dones joves que, moltes vegades són "protagonistes de casos de trombosi", però "pateixen menys l'efecte de COVID", i per això serà fonamental que s'estudiï "la relació risc-benefici per a elles". "No oblidem que fins i tot les dones joves acaben en vigilància intensiva per coronavirus. Per tant, serà necessari un treball molt meticulós per comprendre la relació risc-benefici a favor de la vacuna per a totes les edats", exposa.

L'EMA començarà a donar "algunes definicions preliminars" ja des d'aquesta setmana, però encara no pot "indicar límits d'edat com han fet diversos països". "Som una agència reguladora i hem de tenir dades molt precises sobre la relació risc-benefici", prossegueix.

Preguntat pel fet que països europeus com Holanda o Alemanya ja han posat límits a aquest fàrmac per a determinades edats, Cavaleri sosté que "qui ha de gestionar una campanya de vacunació, fins i tot sense tenir totes les dades a disposició, pot decidir reservar AstraZeneca als més grans". "Poden fer-ho, poden aplicar un principi de precaució tenint en compte que tenen altres vacunes a disposició. Nosaltres, però, vam decidir en relació amb aquesta vacuna" en concret, assenyala.

Reconeix que seria "preferible" que hi hagués un consens a escala europea, però admet que "no és senzill". "Entenc l'exigència europea de tenir una única veu forta, però no sé si ja aquesta setmana podrem tenir una indicació d'aquest tipus. Segurament les informacions del fàrmac seran actualitzades, afirmant que alguns esdeveniments adversos estan relacionats amb la vacuna", conclou.