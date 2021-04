Causse Clinic augmenta la seva capacitat expandint el seu camp de diagnòstic

El centre d'imatges mèdiques de Causse Clinic (Clínica Onyar) us rebrà per realitzar les vostres proves amb cita prèvia. Està situat al carrer del Carme, a la nova entrada de la clínica amb façana davant la facultat de Medicina i que ha estat construïda recentment. S'han equipat totes les dependències del centre amb maquinària d'alta tecnologia per oferir la millor qualitat d'exploració i reprendre la seva atenció de la manera més agradable.

La unitat d'imatge dels doctors Alb anell i Castanyer, que existeix des de fa nombrosos anys, ha estat traspassada des de Gabinet de Diagnòstic (GD) a la clínica, permetent oferir un conjunt de diagnòstics complets i eficients. En concret, en el terreny de la densitometria òssia, l'ortopantomografia, l'ecografia, la radiografia convencional, la mamografia, la ressonància magnètica oberta i el TAC.

Aquest TAC permet també les aplicacions suplementàries vasculars i cardíaques, associant les imatges de molt alta qualitat de resolució amb un sistema de reconstrucció en 3D.

El Revolution EVO és una tecnologia que redueix les dosis de radiacions emeses per realitzar les proves pertinents, del menys del 50 per cent respecte a altres TACS. Aquesta tecnologia, a més, permet realitzar protocols pediàtrics.