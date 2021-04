Clíniques Abaden Dentistes: El millor diagnòstic condueix al millor tractament

«Quan parlem de tractaments mèdics o dentals, la diferència entre el que és bo i el que és excel·lent està en els detalls». Així ho expressa el Dr. Domingo Obradors, fundador del grup dental familiar Abaden Dentistes, que compta amb més de 35 anys d'història i nou clíniques dentals a Catalunya.

Aquesta manera de concebre l'odontologia el va portar a implementar a tots els centres Abaden un sistema de treball basat en les sessions clíniques: reunions diàries en les quals tots els especialistes mèdics revisen els casos de forma conjunta i tracen el pla de tractament més adequat per a cadascun d'ells. Aquesta metodologia de treball té una doble finalitat. D'una banda, assegura una major qualitat tant en el diagnòstic com en el pla de tractament, ja que es nodreix dels coneixements d'experts en les diferents especialitats odontològiques. De l'altra, permet la formació continuada multidisciplinària de tots els dentistes que formen part de l'equip. Un equip format per més de 80 persones seleccionades per les seves característiques professionals, però també per la seva ètica odontològica i el seu tarannà empàtic; requisits indispensables per oferir un tracte proper i personalitzat als pacients.

Tot i oferir tractaments en totes les àrees de l'odontologia, les clíniques Abaden són centres especialitzats en ortodòncia i implantologia oral. En aquesta darrera disciplina, compten amb el Teeth Today Full Arch® (TTFA), un tractament exclusiu desenvolupat per l'equip de cirurgians i dentistes del grup que permet reposar totes les dents d'un maxilar amb implants dentals en una sola sessió utilitzant la tècnica de càrrega immediata.

En ortodòncia, s'especialitzen en tècniques d'ortodòncia invisible i en el sistema Damon, el més avançat d'ortodòncia amb bràquets. La seva trajectòria utilitzant Invisalign i el gran nombre de casos realitzats els ha permès obtenir el segell de «Platinum Provider».

Innovació constant

Des de l'obertura de la primera clínica del grup l'any 1984, Abaden ha apostat sempre per la tecnologia dental més avançada i les tècniques més innovadores, ja que aporten seguretat en l'execució dels tractaments i permeten oferir procediments més curts, menys invasius i més confortables als pacients.

La sedació conscient n'és un clar exemple. Aquesta tècnica consisteix en l'administració d'una combinació de fàrmacs que ajuden a relaxar i a bloquejar el dolor, de manera que el pacient entra en un estat de relaxació profunda similar al que experimenta quan està adormit. Es tracta d'un procediment molt segur, realitzat per un metge anestesista que forma part de l'equip d'Abaden. La sedació es recomana sobretot als pacients que tenen por al dentista, als pacients de cirurgia i implantologia o als que volen realitzar-se diversos tractaments en un sol dia.

En l'àmbit tecnològic, a Abaden destaquen equipaments com l'escàner CBCT 3D de baixa radiació o l'escàner digital iTero, que permeten obtenir imatges tridimensionals i extremadament precises de la boca del pacient.

A més, en els darrers anys, les clíniques s'han remodelat amb l'objectiu de fer-les totalment accessibles per a tots els pacients, així com per proporcionar-los un major confort durant les seves visites. Tot plegat amb la finalitat d'oferir al pacient una experiència única i immillorable des de la primera visita fins a la finalització del tractament.