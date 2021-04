El futur Trueta, la clau

Totes les opinions són unànimes. Girona i la demarcació en el seu conjunt necessiten un nou hospital. El Trueta ha complert de manera eficaç amb la seva condició d'hospital de referència però les actuals necessitats de la societat són unes altres, tal com per desgràcia s'ha demostrat darrerament. Girona i la seva gent necessiten un gran hospital que cobreixi i asseguri el futur de la sanitat per moltes dècades. Després de temps de discussions i enfrontaments -bàsicament polítics, perquè en l'àmbit sanitari tothom estava d'acord- pel lloc on s'ha de situar el futur centre hospitalari, finalment s'ha obert una llum esperançadora. La idea és que d'aquí a 8 anys es pugui estrenar el nou hospital.

El nou hospital Josep Trueta de Girona s'aixecarà en uns terrenys de 173.500 metres quadrats adjacents a l'hospital Santa Caterina de Salt «òptims» per projectar-hi el tan anhelat campus de la salut que ?entre d'altres equipaments? vol incloure les futures facultats de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona, tal com es va posar de manifest el juliol passat quan es va signar públicament aquest compromís. Això va fer que es descartés totalment fer l'hospital al sector de Domeny.

De manera lenta, el nou Trueta ha començat a fer els seus passos. El juliol passat ja es van donar algunes dades molt concretes de com seria el futur centre: es preveu guanyar al voltant d'un centenar de llits, amb una previsió que es mou entre els 382 i els 431 convencionals. Ara el Trueta en té 332. Pel que fa als llits d'UCI, el pla vol que n'hi hagi entre 72 i 92, almenys una desena més dels que hi ha actualment. Les urgències també guanyaran espai amb 24 nous boxs, i hi haurà 40 noves sales de consultes externes i gabinets. Pel que fa als quiròfans, es preveu passar de sis a 22, multiplicant per quatre la seva capacitat. També augmentarà la capacitat de l'aparcament, l'edifici del qual actualment compta amb 10.400 m2 i que vol situar-se al voltant dels 20.000 m2. I tot això suposarà un gran complex de salut que es complementarà amb el Santa Caterina.

Però mentrestant, el Trueta no es pot quedar sense cap inversió ni millora. Tot i que té una data de caducitat, el cert és que constanment necessita fer ampliacions i millores per donar un major servei. Per això, el centre seguirà rebent inversions, com és el cas de l'ampliació del servei d'urgències que es va reprendre fa pocs dies. L'última ampliació es va fer l'any 2012 amb la posada en marxa de l'edifici de consultes externes. Recentment, es va publicar l'anunci per a la licitació de les obres de construcció de l'ampliació del bloc quirúrgic de l'hospital Josep Trueta i de l'hospital de dia oncohematològic de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Contempla la construcció d'un edifici nou de 4.000 metres quadrats i la reforma de 2.500 metres quadrats més de l'edifici actual. Salut es va comprometre a seguir invertint en l'actual Trueta mentre el nou hospital no sigui una nova realitat. El departament considera aquesta obra molt necessària per poder incrementar la capacitat de resposta del bloc quirúrgic i d'oncologia.

El projecte preveu la construcció d'un edifici nou de 4.000 metres quadrats distribuïts en tres plantes, i la remodelació de 2.500 metres quadrats més de l'edifici actual. En total s'actuarà sobre 6.500 metres quadrats.