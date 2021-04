L'obesitat, un problema de pes

Un dels majors problemes de salut que té la població mundial és l'obesitat. En països desenvolupats és una de les principals afeccions especialment a la franja infantil. No és qüestió d'estètica sinó que el problema és més greu, ja que una obesitat mal controlada pot derivar en altres patologies molt perjudicials i de dificil tractament. Per això, és bo tenir present que ens cal una bona salut alimentària. I que aquesta bona salut l'hem de combinar també amb una bona salut física.

És totalment cert que l'obesitat s'ha convertit en un problema de pes a escala mundial. S'han vingut fent passos i programes a diferents països per reduir els casos de sobrepès especialment en la població infantil. Una bona edució alimentària des de petit pot contribuir a una major salut de grans. No es tracta de fer dietes miraculoses ara que arribarà el bon temps. Això no serveix de res, asseguren els especialistes, es tracta de tenir cura del nostre cos tot l'any controlant el que mengen, com ho mengem i exercitant físicament el nostre cos.

Hi ha dades que evidencien que no anem pel bon camí i que si no ho controlem a temps l'obesitat es pot convertir en un autèntic maldecap. A Espanya, per exemple, se sap que tres de cada deu ciutadans pateix algun tipus de sobrepès, segons dades de l'empresa Thyessenkrupp. Tampoc el confinament ens ha ajudat a poder mantenir una dieta equilibrada o una major activitat física. És cert, però hem d'intentar canviar els mals hàbits per treure'ns de sobre els quilos de més i portar una vida més saludable.

El metabolisme de cada persona és diferent. No hi ha ningú iugal. Per això, es recomana posar-se en mans d'un especialista que ens aconselli com canviar precisament el nostre metabolisme i quin tipus de dieta o de menjar hem de seguir per evitar l'obesitat. Aquesta és també una pandèmia mundial i molts països s'han mentalitzat ja de la necessitat de portar a terme accions. En el mercat trobarem molts mètodes per aprimar-se però sempre és aconsellable posar-se en mans d'un expert. Amb la salut, i el pes, no s'hi juga. En l'àmbit individual podem seguir una sèrie de pautes per intentar reduir pes, però de manera saludable. Per exemple, hauríem de mantenir un bon ritme de descans i son. Alguns especialistes recomanen dormir entre 7 i 8 hores per gaudir d'un bon nivell de salut.