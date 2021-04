Des del Col·legi de Fisioterapeutes, com s'ha afrontat aquest any tan difícil?

Doncs amb molta incertesa, però amb una voluntat de servei que crec que ha estat valorada per la professió. En primer lloc, vam haver d'afrontar l'emergència sanitària i activar una comunicació permanent amb els i les col·legiades a través de xarxes socials i mitjans de comunicació. Cal destacar la recerca d'EPIs, que en el seu moment va ser extremadament difícil. Amb el llarg confinament, va començar la crisi econòmica i aquí hem activat línies d'ajudes directes en funció de la nostres possibilitats i també hem informat al moment de tots els canvis i noves subvencions o ajudes que han anat activant les administracions públiques.

Com creu que la COVID-19 ha afectat la professió? Li ha donat més visibilitat?

Aquesta és una de les poques conclusions positives que podem extreure d'aquesta pandèmia. La fisioteràpia s'ha visibilitzat més que mai, amb la feina feta a les UCIs en primera línia de la batalla contra la malaltia, però també reconeixent-se com un servei essencial que ha actuat de manera directa sobre algunes de les conseqüències físiques d'un confinament estricte i de les pròpies seqüeles de la covid. Les moltes hores de teletreball, la manca d'exercici físic, les seqüeles de la covid, etc. han fet que la ciutadania prengui consciència del paper protagonista de la fisioteràpia en la seva salut.

Ara mateix, quin és el repte principal que es marca la fisioteràpia com a professió?

Som una professió relativament jove, m'agrada dir que som el gegant adormit, però en els darrers anys la població coneix el que aporta la fisioteràpia a la seva salut. Necessitem incrementar el nombre de fisioterapeutes en el sistema de salut, això suposaria una inversió inicial plena de beneficis per al sistema posteriorment en forma d'estalvi i de qualitat de vida. S'ha comprovat en altres països, més fisioteràpia és millor salut i menys despesa farmacèutica i, sobretot, millorar la qualitat de vida de la població.

Un dels seus objectius com a Col·legi és la lluita contra l'intrusisme. Com valora la situació en aquests moments?

Sens dubte. Per exercir la fisioteràpia tens exigències, per començar obtenir el grau universitari però també ser col·legiat o col·legiada. Nosaltres vetllem per la bona salut de la professió i l'intrusisme és una competència que ens fa mal a nosaltres, però també als ciutadans. Des del Col·legi tenim activa una comissió que lluita contra l'intrusisme i som actius en la denúncia de males praxis i també en la divulgació als ciutadans per tal que sàpiguen la importància d'escollir fisioterapeutes col·legiats, que són garantia de professionalitat. No és una qüestió de corporativisme sinó una qüestió de responsabilitat social.