«Necessitem recursos urgents a l'atenció primària»

Un dels premis Bonastruc ça Porta 2020 ha recaigut al col·lectiu de metges i metgesses d'atenció primària. Un reconeixement a la seva lluita contra la pandèmia?

Sense dubte. L'any passat vam atorgar els Bonastruc ça Porta a tres col·lectius sanitaris per fer un reconeixement global al conjunt de la professió mèdica i sanitària que ha lluitat des de primera línia contra la pandèmia. Especialment durant la primera onada, tot i que no han deixat de fer-ho, els companys de l'atenció primària rebien els pacients, eren el filtre. Els CAPs eren la referència dels ciutadans que necessitaven atenció sanitària i ho continuen sent. L'atenció primària necessita múscul, canvis en els models de gestió i d'organització. La covid ho ha posat més en evidència que mai

Es tardarà molt a recuperar el sistema sanitari públic després de la pandèmia, sobretot precisament l'atenció primària?

És que necessitem més recursos de forma urgent, no per recuperar-lo sinó per garantir la seva supervivència i qualitat. Arrosseguem un infrafinançament del sistema sanitari que s'està cronificant i la pandèmia l'ha portat, si podia ser, encara més al límit. L'any passat, el comitè d'experts, designat pel president Quim Torra va elaborar un informe amb 30 mesures per enfortir el sistema de salut de Catalunya. Les hem de posar en marxa el més aviat possible. Necessitem que el nou govern de la Generalitat, i així li ho hem demanat, tingui aquestes mesures com una prioritat si volem preservar el sistema de salut gratuït i universal que tenim.

També es lliura el premi Bonastruc ça Porta 2020 especial covid-19 al col·lectiu de metges de l'àmbit hospitalari. Sense ells tampoc res hagués estat possible?

Els hospitals eren el segon front de la covid, especialment amb els pacients més greus i que havien de passar per les UCIs. Hi havia molta incertesa i por als hospitals. Havíem de lidiar amb un virus molt desconegut en aquell moment, fent canvis organitzatius importants per acollir el gran volum de pacients sense deixar d'atendre els pacients que ho requerien. A més, els companys dels hospitals van patir una manca de material de protecció molt important durant la primera onada. Les especialitats mèdiques es van difuminar molt perquè tots estàvem bolcats en la covid. El premi Bonastruc ça Porta és un homenatge i un agraïment a tots ells. També vam voler reconèixer la tasca dels voluntaris amb un premi Bonastruc ça Porta. 563 voluntaris es van apuntar a la crida que vam fer a l'inici de la crisi sanitària. A tots ells, gràcies infinites!

Han estrenat una nova sala d'actes pels col·legiats. Per a què servirà?

Estem molt satisfets d'aquest projecte i molt contents de posar-lo a la disposició de tota la col·legiació de Girona. La nova sala d'actes forma part d'una reforma integral de la tercera planta de l'Edifici Fòrum, on hi tenim la seu col·legial. Quan vam arribar, la planta estava en desús, mig en ruïnes i plena de pols. Volíem treure profit a aquell espai i, al mateix temps, crèiem necessari disposar d'espais polivalents per celebrar-hi actes, jornades, reunions,... És un projecte en el qual hi hem dedicat molts esforços, fa més d'1 any que hi hem estat treballant. Inaugurar-la amb els premis Bonastruc ça Porta i acollint els companys i companyes, tot i que amb aforament reduït, és una alegria.

Ja s'han decidit els premis Bonastruc ça Porta 2021?

No encara. Tot just hem obert el termini per rebre propostes. Tindrem especialment en compte les propostes que ens arribin de la col·legiació, com és lògic, però estem oberts a qui vulgui ­proposar-nos candidats. Al web del COMG hi ha tota la informació. Esperem poder lliurar els premis d'aquest any el mes de maig, com fem habitualment, tot i que estarem atents a l'evolució de la covid.