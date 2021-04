Què és la malaltia de la COVID persistent?

La mascareta, element fonamental per evitar el virus.

Des del Col·legi Oficial d'Infermeres i infermers de Girona transmetem una esperança pel tractament de la malaltia reconeguda com a covid persistent. Si has passat la covid i encara tens símptomes que persisteixen i fluctuen en el temps, aquest article t'interessa

Com es defineix la covid persistent?

És una situació clínica que es produeix en alguns pacients que han patit una infecció lleu o moderada per SARS-CoV-2, en què, després de la fase aguda, no es torna a l'estat de salut previ. Afecta entre un 10% i un 20% de les persones que han passat la covid, majoritàriament dones que tenen entre 35 i 55 anys. La malaltia covid persistent es dona quan se superen les 12 setmanes de l'inici de la infecció i les persones que la pateixen presenten incapacitats per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, amb repercussió també evident en l'àmbit laboral.

És essencial identificar la covid persistent a través d'un abordatge d'atenció bio-psico-social, per donar resposta als diversos símptomes (se n'han descrit fins a 200) que presenten les persones afectades. Cal recordar que és una entitat real, no són crisis d'ansietat; per tant, també és molt important visualitzar-la, evitant que es produeixin situacions d'infradiagnòstic.

Els símptomes habituals que pateixen les persones que tenen la covid persistent són:

Cardíacs i de coagulació:Palpitacions, canvis tensionals, taquicàrdies, hematomes, trombes...

Respiratoris: Dificultat respiratòria, tos seca, pressió al tòrax...

Psicològics: Ansietat, apatia, trastorns del son...

Osteomusculars: Artràlgies, miàlgies, dolors musculars...

Otorrinolaringològics: Dificultat per empassar, sorolls al cap, pèrdua auditiva, xiulets...

Digestius: Dispèpsia, flatulència, pirosi, diarrea...

Dermatològics: Urticària, manca de pèl...

Generals: Febrícula, calfreds, malestar general i fatiga. La fatiga és el símptoma més freqüent. Es considera crònica quan es perllonga més enllà dels sis mesos; i cal diferenciar-la de la fatiga crònica.

Neurològics: Cefalea, formigueig i adormiment de les extremitats, incapacitat per percebre olors, pèrdua del gust, dèficit de memòria recent, incapacitat per concentrar-se...

Actualment el Dr. Francisco Mera (metge de família) lidera un assaig clínic anomenat «ESPERANZA COVID», promogut per l'IDIAP, i del qual ell és el principal investigador. Aquest assaig, iniciat l'1 de març, es basa en una medicació coneguda (Montelukast, antiinflamatori que actua a nivell immunitari) que podria combatre els símptomes de fatiga constant, ofec, dolors musculars i mal de cap, segons el doctor Mera, que ja ho ha verificat, de manera satisfactòria, en un grup d'una vintena de persones amb covid persistent. Si en finalitzar l'assaig, cap a finals d'any, hi ha resultats òptims, el fàrmac Montelukast es podrà administrar de manera generalitzada als pacients covid persistents.

Tot i que el pacient amb covid persistent ha de ser atès a l'àmbit de l'atenció primària, hi ha unitats de covid persistent on pot adreçar-se:

L'Hospital GTP, amb la Fundació contra la Sida i MI, té una unitat de covid persistent des de finals del 2020: Assaigs@flsida.org estudicoid19.org (web)

Unitat de covid persistent pediàtrica a l'hospital Germans Trias i Pujol, en col·laboració amb l'Institut Guttmann:...

https://www.isglobal.org/cat/gcmsc.