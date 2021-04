La salut de les dones majors de 65 anys està determinada

La salut de les dones de 65 anys o més està determinada per les característiques de la seva parella, a banda de les pròpies. Així ho apunta un estudi d'investigadors de la UPF i del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB. Segons l'investigador Jordi Gumà, en molts casos les dones es converteixen en les cuidadores de les seves parelles, de manera que pateixen «un doble impacte» sobre la seva salut com a conseqüència de les desigualtats de gènere, ja que no només en alguns casos són dependents econòmicament de les seves parelles sinó que també assumeixen una major càrrega diària com a cuidadores. Segons els resultats, hi ha «una clara implicació de gènere» i viure amb un marit més gran i amb salut delicada penalitza la salut femenina.

Per contra, la càrrega de treball addicional és menor per als marits quan les seves dones tenen una salut deficient, ja que els homes solen compartir aquesta càrrega amb altres familiars, principalment dones, sobretot filles o nores. L'objectiu de l'estudi ha estat determinar si a més del nivell educatiu del propi individu, també les característiques de la parella (nivell educatiu i estat de salut) i de la llar en general (capacitat econòmica i bretxa d'edat del cònjuge) afecten la salut de les persones de 65 anys o més que viuen conjuntament.

L'estudi demostra que la convivència amb una parella que no té bona salut s'associa amb gairebé el doble de probabilitats d'estar en la mateixa situació, i que la salut de les dones és significativament millor si el seu nivell educatiu és superior al de la seva parella, un resultat que va ser menys significatiu en el cas dels homes.

«L'estat de salut de l'altre membre de la parella és la variable que mostra el major efecte sobre la salut de la població espanyola de 65 anys o més que viu sota aquest model de convivència, tot i que la salut de les dones sembla ser més sensible al nivell educatiu de la seva parella i a la situació econòmica general de la llar», afirmen els autors.

L'estudi s'ha centrat en analitzar el cas d'Espanya, a partir d'una mostra de prop de 1.800 persones de l'any 2015 de l'Enquesta Europea d'Ingressos i Condicions de Vida de persones grans (de 65 a 81 anys) que conviuen en parella.