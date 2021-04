Sportcat (Sports Medicine) Rehabilitació d'última generació a l'abast de tothom

Sportcat (Sports Medicine) és un centre de medicina esportiva situat a Girona amb una dècada de trajectòria que es dedica a la rehabilitació, la fisioteràpia, la prevenció de lesions degeneratives i la readaptació esportiva. Va iniciar la seva trajectòria el 2008 a les instal·lacions Cesmar Llagostera i el 2011 va obrir el centre a Girona. Ubicats a l'avinguda Lluís Pericot, en un entorn privilegiat de la ciutat, de fàcil accés i amb aparcament, disposen d'unes instal·lacions de més de 1.100 m2.

La importància del centre recau en un equip multidisciplinari de 17 membres coordinat i dirigit pel doctor Jordi Surós. A on realment destaca el centre és amb la rehabilitació i la readaptació, però la visió sempre és molt àmplia integrant tot l'equip. El centre Sportcat (Sports Medicine) està acreditat pel Departament de Salut i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya com a centre mèdic d'alt rendiment esportiu. A més, és l'únic centre mèdic a Catalunya acreditat amb la DTE per l'Agència Catalana de Turisme en ser un referent internacional per molts esportistes professionals.

Amb uns serveis molt amplis gràcies a la diversitat d'especialistes que formen l'equip, poden acompanyar i aconsellar a qui necessiti aconseguir els objectius proposats. Disposen de metges especialitzats en medicina i traumatologia esportiva, una doctora en infermeria i especialitzada en teràpies biològiques, un podòleg que fa estudis biomecànics de la marxa i plantilles; una dietista i nutricionista especialitzada en nutrició esportiva i dèficit de DAO (Diamin Oxidasa); una psicòloga esportiva, i fisioterapeutes i CAFEs (Ciències de l'Activitat Física i l'Esport) que fan tota la rehabilitació i readaptació.

El tret distintiu de Sportcat és en l'àmbit tecnològic, ja que estan en constant innovació. Disposen d'aparells d'última generació que els fan obtenir un resultat que els diferencia respecte a altres centres. El projecte que han anat formant s'enfoca sobretot en medicina en l'àmbit de la rehabilitació d'última generació que estigui a l'abast de tothom, no només als esportistes d'elit.

Com a centre mèdic d'alt rendiment esportiu que són, poden assessorar l'esportista -i el no esportista- en millorar el seu rendiment o prevenir patologies degeneratives biomecàniques. Així, orienten l'esportista a partir de les revisions mèdico-esportives utilitzant un analitzador de gasos i aparells de bioimpedància corporal. Després, l'equip es coordina per assessorar biomecànicament, nutricionalment i psicològicament i assolir els objectius que amb el client es proposen, fent un projecte individualitzat i a mida.

Teràpia biològica regenerativa

A Sportcat (Sports Medicine) no tracten la dolència, sinó la seva causa. Així, porten a terme una teràpia biològica regenerativa, potenciant els mecanismes fisiològics propis del cos per la regeneració dels teixits. En aquests tractaments integren tecnologia i tècniques biològiques de darrera generació.

En aquest sentit, també col·laboren i investiguen amb l'empresa internacional BTI, pionera en teràpies biològiques com els PRP (protein grow factors). Al centre gironí integren aquestes tècniques en els tractaments de rehabilitació. Sportcat és alhora un centre formatiu universitari per la gran majoria d'universitats catalanes, que integra docència i investigació.