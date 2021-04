Les temudes al·lèrgies

Ha arribat la primavera i és temps d'al·lèrgia. Les persones que ho pateixen saben en moltes ocasions que han de seguir alguns passos per intentar reduir totes les molèsties que això comporta. El canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica són dos dels factors determinants per a l'augment de les al·lèrgies primaverals, perquè afavoreixen els pòl·lens. No tots els anys hi ha la mateixa quantitat d'al·lèrgies, perquè dependrà en gran manera també de les pluges que hi hagi hagut durant l'any, de la vegetació de la zona i del clima en el qual ens trobem.

Els símptomes més comuns de l'al·lèrgia a la primavera són picor als ulls, esternuts, degoteig nasal, èczemes i crisis asmàtiques. Cada vegada és més freqüent en nens, i també es dona més a les ciutats que al camp, a causa de la contaminació anteriorment comentada. Per prevenir-ne els efectes, aquests són alguns consells:

Evitar les activitats a l'aire lliure en les hores del dia on hi ha més concentració de pol·len, que sol ser de 6 a 10 del matí i de 7 a 10 del vespre. També si s'està a casa, procurar tancar finestres a aquestes hores; usar ulleres de sol quan se surti al carrer; dutxar-se en tornar a casa, per eliminar d'aquesta manera les possibles restes de pol·len que hagin quedat als cabells, la pell i la roba; no dormir a prop d'arbres i plantes; mantenir les finestres tancades quan es viatja amb cotxe; tenir a mà els medicaments receptats per l'al·lergòleg; si es practica exercici, fer-ho a casa o allunyat de parcs i plantes.

La diferència entre l'al·lèrgia i el constipat és que la primera roman activa pràcticament tota la primavera, o almenys durant les setmanes en què es dona una major pol·linització, mentre que el refredat desapareix en tres o quatre dies.

Es preveu que la primavera de 2021 sigui intensa per als al·lèrgics. Després de les nevades d'aquest hivern, les gramínies salvatges estan més fortes i amb un creixement més ràpid que en temporades passades. El desglaç està proporcionant aigua a un ritme constant en les últimes setmanes afavorint el desenvolupament de la vegetació.

Les condicions d'aquest hivern humit i molt fred han propiciat un arrelament de les gramínies salvatges i han augmentat la seva capacitat de pol·linització.

Es preveu una primavera amb alt índex de pol·linització de gramínies salvatges, sobretot al centre peninsular. Encara que tot dependrà de les condicions ambientals de les pròximes setmanes.

Des d'eltiempo.es, a més de la informació meteorològica, es pot accedir a la informació sobre els índexs pol·línics de cada província, consultant així quin tipus de pol·len està actiu en cada regió i els nivells que es registren, una informació actualitzada setmanalment. A través dels mapes i a partir d'una escala de colors, els més de 14 milions d'al·lèrgics que es comptabilitzen al nostre país poden identificar la incidència de 18 varietats, des del xiprer, passant per les ortigues, freixes, la gramínia o l'olivera.

